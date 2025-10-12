t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset

Gaza-Abkommen
Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset

Von dpa
Aktualisiert am 12.10.2025 - 04:21 UhrLesedauer: 1 Min.
Trump will am Montag Angehörige der Hamas-Geiseln treffen. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)
Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen, teilte das Weiße Haus mit.

