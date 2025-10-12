"Mögliche Provokation" Russische Soldaten an Grenze: Estland schließt Straße

Standbild aus einem Video der estnischen Grenzschützer: Uniformierte und bewaffnete Personen stehen auf der russischen Seite der Grenze. (Quelle: Screenshot PPA)

Am Freitag nähern sich offenbar russische Soldaten der estnischen Grenze. Die dortigen Behörden reagieren schnell und schließen eine wichtige Straße. Mittlerweile ist die Lage wieder ruhig.

Wegen mutmaßlicher russischer Militäraktivitäten haben die estnischen Behörden am vergangenen Freitag eine wichtige Verbindungsstraße im Südosten des Landes gesperrt. Grund dafür war das Auftauchen mehrerer bewaffneter russischer Soldaten im sogenannten Saatse-Stiefel, einem etwa einen Kilometer langen Abschnitt russischen Territoriums, der in estnisches Gebiet hineinragt. Laut der Polizei- und Grenzschutzbehörde (PPA) war dort "mehr Bewegung als üblich" zu beobachten.

Die Sperrung betrifft die Straße 178 zwischen den Dörfern Värska und Ulitina, die durch das 115 Hektar große russische Gebiet führt. Eine Umleitung über Värska, Treski, Matsuri und Sesniki wurde eingerichtet und bleibt mindestens bis Dienstag bestehen. Ziel der Maßnahme sei es, "mögliche Provokationen und Vorfälle zu verhindern", erklärte die PPA in einer Mitteilung.

Offenbar keine Grenzbeamte

Ein am Samstag veröffentlichtes Video der Behörde zeigt sieben uniformierte Personen mit Waffen und verdeckten Gesichtern auf der Straße im Saatse-Stiefel. Laut Meelis Saarepuu, dem Leiter des Grenzschutzbüros der Südpräfektur, handelte es sich dabei "basierend auf ihren Uniformen" nicht um russische Grenzbeamte. Die Gruppe sei ab Freitagnachmittag "zunächst entlang der Straße und später in einer Linie quer über die Fahrbahn" unterwegs gewesen. Auf dem geteilten Video sind keine Abzeichen auf den Uniformen zu erkennen.

Diese Bewegung habe für die estnischen Behörden eine eindeutige Bedrohung dargestellt. Fahrzeuge wurden gestoppt, Fahrer gewarnt und ein vorübergehendes Passierverbot verhängt. Auf eine Anfrage an die russischen Stellen reagierte Moskau laut Saarepuu mit der Aussage, es handele sich um "eine routinemäßige Operation".

"Das ist bisher noch nie passiert"

Auch Estlands Innenminister Igor Taro äußerte sich zu dem Vorfall. Zwar sei die Präsenz bewaffneter russischer Kräfte im Saatse-Stiefel nicht grundsätzlich ungewöhnlich, sagte er der Zeitung "Postimees". Doch "neu ist, dass sie mitten auf der Straße standen – das ist bisher noch nie passiert". Taro betonte, dass die Lage inzwischen "ruhig" sei und keine unmittelbare Kriegsgefahr bestehe. Das hätten auch die estnischen Verteidigungskräfte bestätigt.