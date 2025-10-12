Umstrittener Erotik-Film läuft heute im TV

Nach Freilassung der Geiseln So soll es jetzt im Nahen Osten weitergehen

Von dpa Aktualisiert am 13.10.2025 - 11:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im Gazastreifen schweigen seit Freitagmittag die Waffen. Tausende vertreibene Palästinenser können in ihre Heimat zurückkehren. (Quelle: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa/dpa-bilder)

Im Gazastreifen schweigen die Waffen. Nach der Freilassung der Geiseln soll Israel Gefangene übergeben. Was passiert als Nächstes?

Am Wochenende ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. Daraufhin hat sich die israelische Armee hinter eine vorher definierte Demarkationslinie zurückgezogen, kontrolliert aber immer noch die knapp die Hälfte des Gazastreifens.

Video | Erleichterung bei Angehörigen der israelischen Geiseln Player wird geladen Quelle: reuters

Am Montagmorgen hat die Terrororganisation Hamas zudem alle noch lebenden Geiseln an Israel übergeben. Die Rückkehr wurde vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter organisiert. So soll es jetzt weitergehen.