Waffenruhe in Kraft - so sieht der Fahrplan Nahost jetzt aus

Im Gazastreifen schweigen die Waffen. In Kürze sollen alle Geiseln freikommen und palästinensische Gefangene aus der Haft in Israel entlassen werden. Was passiert darüber hinaus als Nächstes?

Tel Aviv (Gaza) - Im Gaza-Krieg ist eine Waffenruhe in Kraft getreten, und ein Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Region steht am Montag bevor. Die israelischen Truppen haben sich Armeeangaben zufolge zu den vereinbarten Demarkationslinien zurückgezogen, kontrollieren aber weiterhin mehr als die Hälfte des Gazastreifens. So geht es nun weiter: