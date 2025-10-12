Erkrankter Ex-US-Präsident Prostatakrebs: Ex-Präsident Biden bekommt Strahlentherapie

Joe Biden bekommt eine Strahlentherapie. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Der frühere US-Präsident hat schon länger Prostatakrebs. Jetzt werden neue Details seiner Therapie bekannt.

Der frühere US-Präsident Joe Biden unterzieht sich im Kampf gegen den Prostatakrebs einer Strahlentherapie. Beraterin Kelly Scully aus Bidens Büro bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Als Teil der Behandlung von Prostatakrebs unterzieht sich Präsident Biden derzeit einer Strahlentherapie und einer Hormonbehandlung." Zuvor hatten US-Medien darüber berichtet.

Der 82 Jahre alte Amtsvorgänger von Donald Trump hatte im Mai seine Krebserkrankung bekanntgemacht. Laut den früheren Angaben seines Büros handelt es sich um eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Krankheit.