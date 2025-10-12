Ernennung am Abend Neue Regierung in Frankreich steht
Von dpa
Aktualisiert am 12.10.2025 - 22:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Viele Minister in Schlüsselressorts bleiben auf ihrem Posten, einige Ministerien werden neu besetzt: Frankreich hat eine neue Regierungsmannschaft.
Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Außenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte. Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Newsblog zum Krieg in Nahost
Zuwachs von 80 Prozent
Neue Eskalation im Handelsstreit
Nach zwei Jahren Gefangenschaft
Shutdown in den USA
"Mögliche Provokation"
Newsblog zur US-Politik
Nach Bombardements und Terrorattacken
"Befugnisse als Oberbefehlshaber"