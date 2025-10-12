t-online - Nachrichten für Deutschland
Neue Regierung in Frankreich steht

Ernennung am Abend
Von dpa
Aktualisiert am 12.10.2025 - 22:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Regierungskrise in FrankreichVergrößern des Bildes
Lecornu hat eine neue Regierung vorgestellt (Archivbild). (Quelle: Martin Lelievre/Pool AFP/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Viele Minister in Schlüsselressorts bleiben auf ihrem Posten, einige Ministerien werden neu besetzt: Frankreich hat eine neue Regierungsmannschaft.

Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Außenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte. Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister.

