Trump vor Abflug nach Israel: «Alle jubeln gleichzeitig»

Gaza-Abkommen
Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"

Von dpa
Aktualisiert am 12.10.2025 - 23:07 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident Donald TrumpVergrößern des Bildes
Trump fliegt nach Israel. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)
Geisel-Familien, Rede im Parlament, "Friedenszeremonie" in Ägypten: US-Präsident Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Vor seiner Abreise betont er eine Besonderheit, die ihm auffalle.

US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Bevor er in den Regierungsflieger in Washington stieg, sagte er zu Journalisten über den Verhandlungserfolg im Gaza-Krieg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein - man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."

Trump reist nach Israel, um am Montagvormittag (Ortszeit) zunächst Geiselfamilien zu treffen und dann vor der Knesset - dem israelischen Parlament - eine Rede zu halten. Am Nachmittag will Trump zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. In der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) wird der Präsident laut Plan des Weißen Hauses wieder zurück in Washington sein.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
