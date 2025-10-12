Gaza-Abkommen Alle Geiseln nach 738 Tagen frei

Von dpa Aktualisiert am 13.10.2025 - 11:49 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die Geiseln wurden vom Roten Kreuz in Empfang genommen. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind alle Verschleppten, die noch am Leben sind, zurück. Zur großen Friedensfeier ist auch US-Präsident Trump angereist.

Nach 738 Tagen in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sind alle überlebenden Geiseln wieder frei. Die islamistische Terrorgruppe übergab die letzten verbliebenen 20 Geiseln am Vormittag dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Anschließend wurden sie nach übereinstimmenden Medienberichten nach Israel gebracht. Darunter sind auch vier Deutsch-Israelis. Im Gegenzug hat Israel zugesagt, etwa 2.000 palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen.

Loading...

Der Austausch gehört zu den Vereinbarungen, mit denen der Gaza-Krieg beendet werden soll, der am 7. Oktober 2023 mit einem Massaker der Hamas in Israel begann. Der Friedensplan kam unter wesentlicher Vermittlung der USA zustande. Zur Unterzeichnung im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich wurde auch US-Präsident Donald Trump erwartet. Zuvor war Trump von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für einen Auftritt im israelischen Parlament empfangen worden.

Große Zeremonie in Scharm el Scheich

Zu der Zeremonie reisten auch zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs nach Ägypten, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz. Auf Grundlage der Vereinbarungen gilt seit Freitag in dem weitgehend zerstörten Gazastreifen eine Waffenruhe. In den nächsten Wochen und Monaten geht es nun darum, daraus einen dauerhaften Frieden zu machen. Nach all den Kriegen und Konflikten im Nahen Osten gibt es große Skepsis, ob das gelingt.

Die letzten 20 Geiseln wurden von der Hamas in zwei Gruppen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Dabei sahen sich auch die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals seit zwei Jahren wieder. Die israelische Armee veröffentlichte ein Bild, das ihr Wiedersehen dokumentiert. Zu den Vereinbarungen gehört, dass die Hamas noch am Montag auch die Leichen von 28 Geiseln übergibt. Unklar war, ob dies im Lauf der vereinbarten Frist geschehen kann.

Trump: "Der Krieg ist zu Ende"