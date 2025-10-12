Lage im Überblick Israel erwartet Geiseln - Trump: Gaza-Krieg ist vorbei

Wenn die letzten lebenden Geiseln aus Gaza heimkehren, dürfte es bewegende Szenen geben. Derweil erwarten Palästinenser die Freilassung Hunderter Häftlinge aus Israel. Für Trump ist der Krieg vorbei.

Auf diesen Moment hat die ganze Welt gewartet: In den kommenden Stunden soll im Gazastreifen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Übergabe der letzten noch lebenden Geiseln durch die islamistische Hamas beginnen. Sie sollen an drei Orten an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Hamas-Kreisen erfuhr. Nach israelischen Angaben handelt es sich um 20 Verschleppte. Im Gegenzug muss Israel gemäß dem Waffenruhe-Abkommen knapp 2.000 palästinensischen Häftlinge aus seinen Gefängnissen freilassen. Darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.

Israels Militär geht nach Angaben eines Vertreters nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute - und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist - übergeben kann. Es besteht in Israel die Sorge, dass die Hamas in dem weitgehend zerstörten Gazastreifen nicht alle Leichen finden kann oder dies behauptet. Neben der Hamas hatten sich auch andere islamistische Terrorgruppen an dem Überfall in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt. Rund 1.200 Menschen wurden dabei getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Es war der Auslöser des Kriegs.

Trump: "Der Krieg ist vorbei"

Nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump ist der Krieg im Gazastreifen ungeachtet der noch ausstehenden weiteren Friedensverhandlungen vorbei. "Der Krieg ist zu Ende", sagte der Republikaner an Bord der Air Force One zu Journalisten auf dem Weg nach Israel. Er gehe davon aus, dass die Waffenruhe halte. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte dagegen zuvor gesagt, der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns." Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen, hatte der israelische Regierungschef gesagt.