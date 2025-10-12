t-online - Nachrichten für Deutschland
Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Von dpa
Aktualisiert am 13.10.2025 - 09:50 UhrLesedauer: 1 Min.
Nahostkonflikt - Chan JunisVergrößern des Bildes
Im Gazastreifen hat die Übergabe weiterer Geiseln begonnen. (Quelle: Mohammad Jahjouh/AP/dpa/dpa-bilder)
Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
