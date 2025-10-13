Waffenruhe in Gaza - Kehrt Frieden ein in Nahost?

Trumps Plan biete keine Vision für das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung, etwa in Form eines eigenen Staats, schreibt die britische Denkfabrik Chatham House. In der "enthusiastischen Hast, Frieden zu schließen", habe Trump ein kaum drei Seiten langes Papier vorgelegt, das schlicht zu wenig sei für ein umfassendes Friedensabkommen. Womöglich war es vor allem sein Versuch, wie erhofft den Friedensnobelpreis zu erhalten.

Wie entwickelt sich die Lage in Syrien und im Libanon?

Auch über Gaza hinaus gibt es Anzeichen, dass sich die Sicherheitslage in der Region verändern könnte. Mit Israels Nachbarland Syrien scheint eine zumindest strategische Zusammenarbeit denkbar, um Spannungen an der Grenze abzubauen. Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat sich offen gezeigt für eine Annäherung an das eigentlich verfeindete Israel im Gegenzug für die Aufhebung der meisten US- und EU-Sanktionen gegen Syrien.

Im Gespräch ist hier ein Abkommen, das einen Waffenstillstand der beiden Länder von 1974 faktisch erneuern würde. Es wäre aber wohl eine begrenzte Einigung aus Sicherheitsinteressen, keine diplomatische Annäherung oder gar Normalisierung der Beziehungen. In Syrien kommt es immer wieder zu Kämpfen und Gewalt, auch neue Angriffe Israels sind dabei weiter möglich. Streitpunkt bleiben außerdem die von Israel besetzten Golanhöhen.

Im Libanon gilt unterdessen seit fast einem Jahr eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel, auch wenn dessen Militär die Iran-treue Miliz weiterhin angreift. Die Regierung im Libanon steht unter Druck der USA und anderer Länder, die Hisbollah zu entwaffnen und die staatliche Souveränität wiederherzustellen. Erst dann kann der Libanon in seiner schweren Wirtschaftskrise dringend benötigte Finanzhilfen bekommen für den Wiederaufbau nach dem jüngsten, schweren Krieg mit Israel.

Die Hisbollah soll ihre Waffen eigentlich bis Ende des Jahres abgeben, lehnt diesen Schritt aber ab, solange Israels Angriffe im Land andauern. Eine neue Eskalation innerhalb des Libanon scheint hier ebenso möglich wie neue, mitunter schwere Konfrontationen mit Israel.

Könnte Saudi-Arabien die Beziehungen mit Israel normalisieren?

Solch ein Schritt würde durch ein echtes Ende der Kämpfe in Gaza zumindest wahrscheinlicher. Trump hatte 2020 während seiner ersten Amtszeit die Abraham-Abkommen auf den Weg gebracht, mit denen mehrere arabische Staaten die Beziehungen zu Israel normalisierten. Auch mit Saudi-Arabien gab es darüber Verhandlungen, die durchkreuzt wurden vom Hamas-Angriff und Israels verheerendem Krieg.