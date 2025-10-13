Israel nach Rückkehr der Geiseln im Freudentaumel

Persönliche Gegenstände sollen Freigelassenen helfen

Die Familien der Geiseln haben für ihre Rückkehr nach Israel persönliche Gegenstände vorbereitet, um den Übergang zu erleichtern. Das für die Geisel Matan Angrest vorbereitete Zimmer im Krankenhaus ist etwa mit Insignien von Maccabi Haifa geschmückt - seinem liebsten Fußballclub.

Die Mutter von Elkana Bohbot erzählte, man habe sie auf mindestens fünf Tage im Krankenhaus nach der Freilassung ihres Sohnes vorbereitet. "Aber es gibt Dinge, die man nicht vorbereiten kann." Stattdessen müsse man dem Herzen folgen, sagt sie.

Sorge vor gesundheitlichen und psychischen Folgen

Die Freude ist groß, aber nicht ungetrübt. Medizinische Experten warnten etwa vor einer Überernährung der Geiseln, die sehr lange unter Hunger gelitten hatten, kurz vor der Freilassung durch die Hamas. Es drohe das sogenannte "Refeeding-Syndrom" - bei dem der Organismus durch zu viel Nahrung in kurzer Zeit überlastet werden könne.

Professor Itai Pesach vom Schiba-Krankenhaus, in dem einige der Freigelassenen aufgenommen werden sollten, sagte: "Wir sind auf jede medizinische und menschliche Lage vorbereitet. Das Wichtigste ist, dass sie wieder zurückkommen." Man habe der Hamas über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Bitte übermittelt, die Geiseln in den Tagen vor ihrer Freilassung nicht plötzlich zu "mästen". Von den Terrorgruppen veröffentlichte Videos von Geiseln, die bis auf die Knochen abgemagert waren, hatten im Sommer in Israel für tiefe Verstörung gesorgt.

Auch die massiven psychologischen Folgen des Traumas auf für die Freigelassenen dürfen nicht unterschätzt werden. Zuletzt hatte sich ein Überlebender des Nova-Musikfestivals das Leben genommen - zwei Jahre nach seiner Rettung.

Hunger nach menschlicher Wärme

Die ehemalige Geisel Omer Schem Tov erzählte dem Sender N12 von den ersten Momenten nach seiner Freilassung. Er war bei der letzten Waffenruhe zu Jahresbeginn freigekommen. "Ich war 450 Tage lang allein", sagt er. Er sei hungrig nach menschlicher Wärme und körperlicher Nähe gewesen. Eine israelische Offizierin sei damals die Erste gewesen, die ihn in die Arme genommen habe. "Diese Umarmung werde ich mein Leben lang nicht vergessen."

Proteste sollen erst nach Übergabe aller Leichen enden

Doch es gibt auch Familien, deren entführte Angehörige nicht lebend zurückkommen werden. Teil der Vereinbarung ist auch die Übergabe von 28 Leichen. Die größte Sorge dieser Angehörigen ist es, dass die sterblichen Überreste ihrer Liebsten in den Trümmern des weitgehend zerstörten Gazastreifens nie gefunden werden könnten. In diesem Fall ist vereinbart, dass ein internationaler Suchtrupp alles unternimmt, um auch die restlichen Leichen in dem Küstenstreifen zu finden und zu bergen.