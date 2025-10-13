Gaza-Krieg Trumps Triumph in Nahost: wie ihm das gelang

Von dpa Aktualisiert am 13.10.2025 - 11:27 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Trump wird für seinen Friedensplan im Gaza-Krieg von vielen gefeiert. (Quelle: Oded Balilty/AP/dpa/dpa-bilder)

Er versprach, schnell den Ukraine-Konflikt zu lösen - doch daran beißt sich US-Präsident Trump bislang die Zähne aus. Nun gelang ihm aber der Durchbruch im Gaza-Krieg. Wie hat Trump das gemacht?

Ausgerechnet US-Präsident Donald Trump, auf den die Welt und Amerika so gespalten blicken, hat es geschafft. Kaum jemand hatte es gewagt, noch an einen Durchbruch im Gaza-Krieg zu glauben. Doch dann beeilte sich der Republikaner vor Tagen, als Allererster die Annäherung zwischen Israel und der islamistischen Hamas samt Waffenruhe und Geiselfreilassung zu verkünden. Für Trump steht fest: "Der Krieg ist vorbei". Das, obwohl viele wichtige Punkte in seinem Friedensplan noch ungeklärt sind.

Der Erfolg für diese Etappe ist stark auf die Person Trump zugeschrieben. Zwar erwähnt er die Leistung anderer Vermittlerländer - doch ertönt in Sprechchören auf Israels Straßen vor allem ein Name: "Thank you, Trump." Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen bei Tel Aviv liegt ein roter Teppich ausgerollt. Trump reckt beim Aussteigen eine Faust in die Luft. Die Übereinkunft "könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war", sagte Trump davor einem Reporter der US-Nachrichtenseite "Axios".



Auch in Scharm el Scheich in Ägypten, wo der Friedensplan bei einer Unterzeichnungs-Zeremonie mit weiteren Dutzenden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt gefeiert werden soll, wird Trump als der große Friedensbringer bejubelt. "Willkommen im Land des Friedens", steht dort auf großen Plakaten an den Schnellstraßen im Umfeld des Konferenzzentrums - dazu ein Porträt von Trump und von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi.

Aber schon jetzt ist klar: Weitere Fortschritte sind nur dann möglich, wenn Trump den massiven Druck auf beide Seiten langfristig aufrechterhält und sich nicht mit der ersten Phase seines Plans zufriedengibt. Während Europa in dem Konflikt nach Meinung von Beobachtern kaum eine Rolle bei der Vermittlung spielte, waren die USA entscheidender Akteur. Viele Faktoren spielten für den Durchbruch eine Rolle, eine Auswahl:

Zwei wichtige Vertraute