In Deutschland und Europa stößt die Freilassung der Geiseln auf Erleichterung – die Hoffnung auf Frieden ist groß. Doch es gibt eine entscheidende Warnung.

Die Freilassung aller von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln ist laut Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Schritt auf dem Weg zu Frieden im Nahen Osten. "Endlich. Nach 738 Tagen kehren die Geiseln zurück – darunter auch Deutsche. Zwei Jahre Angst, Schmerz und Hoffnung liegen hinter ihnen. Heute können Familien ihre Liebsten endlich wieder in die Arme schließen", twitterte Merz.

Auch die ermordeten Geiseln müssten heimkehren, damit ihre Familien in Würde Abschied nehmen können, mahnte der Kanzler. "Dieser Tag ist ein Anfang: der Beginn von Heilung und ein Schritt auf dem Weg zu Frieden im Nahen Osten", schrieb Merz.

Die Hamas hatte am Montagmorgen alle lebenden israelischen Entführten freigelassen. Die Aktion ist Teil eines Friedensplans, den US-Präsident Donald Trump vermittelt hatte. Merz nimmt am Mittag an der "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des Abkommens zwischen Israel und der Hamas im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich teil.

Zustimmung von Steinmeier und Wadephul

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte die Freilassung als ersten Schritt in Richtung Frieden in Nahost. Das deutsche Staatsoberhaupt schrieb den freigelassenen Geiseln mit deutscher Staatsbürgerschaft am Montag und drückte die Hoffnung aus, "dass sie die Folgen der Gewalt, die sie erleiden mussten, nach und nach werden hinter sich lassen können".

Der Bundespräsident sei seit dem 7. Oktober 2023 in stetem Kontakt mit den Geisel-Familien gewesen und habe sie viele Male persönlich getroffen. Die Familien der heute freigelassenen deutschen Geiseln traf er zuletzt am 10. Juli.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) äußerte die Hoffnung, dass Israel und die Palästinenser im Nahost-Konflikt der Gewalt abschwören. "Ich hoffe, dass das palästinensische Volk jetzt einen Weg findet, sich auch von der Hamas zu befreien", sagte der Wadephul im Deutschlandfunk. Dies liege "im ureigenen Interesse" der Palästinenserinnen und Palästinenser, dass sie friedlich zu ihrem legitimen Ziel kommen, in einem eigenen Staat zusammenzuleben. "Ich glaube im Übrigen, dass die wichtigste Motivation für die Palästinenser, sich abzukehren von Hamas, ist, dass sie eine realistische Chance auf eine eigene Staatlichkeit haben", so der Außenamts-Chef.

Von der Leyen spricht von Erleichterung für die ganze Welt

Auch international wurde die Freilassung der Geisel durch die radikal-islamische Terrorgruppe Hamas als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden in Nahost begrüßt.