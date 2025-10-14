Nahost Millionen Tonnen Schutt in Gaza - Hamas will weiterkämpfen

Der Gazastreifen ist nach zwei Jahren Krieg in großen Teilen eine Trümmerwüste. (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)

Verwüstete Landstriche, Milliardenkosten – und die Furcht vor neuer Gewalt: Trotz Waffenruhe steht der Wiederaufbau in Gaza vor gewaltigen Hürden.

Die Waffen schweigen, die Geiseln sind frei, Aufatmen in Israel und im Gazastreifen – doch wird nach den Freudenfeiern deutlich, welche gigantische Zerstörung der zweijährige Krieg hinterlassen hat. In dem Küstengebiet müssen nun nach Schätzungen mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt weggeschafft werden, bilanzierte Jaco Cilliers vom UN-Entwicklungsprogramm in Jerusalem. Allein in den kommenden drei Jahren seien 20 Milliarden Dollar (17,3 Mrd. Euro) dafür nötig. Er drang auf einen schnellen Start des Wiederaufbaus.

Berichte über Exekutionen der Hamas

Für Aufsehen sorgen auch Berichte, die islamistische Hamas im Gazastreifen habe politische Gegner und mutmaßliche israelische Kollaborateure öffentlich hingerichtet und sich Schießereien mit rivalisierenden Kräften geliefert. Auf X wurde ein Video veröffentlicht, das die Erschießung von etwa acht Personen auf einem Platz südlich der Stadt Gaza zeigen soll. Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, die Hamas habe den Getöteten vorgeworfen, Kollaborateure der Israelis zu sein. Die Echtheit des Videos und die Berichte ließen sich zunächst nicht überprüfen. Die EU äußerte sich besorgt.

Frust in der israelischen Regierung

In die Freude über die Freilassung aller noch lebenden 20 Gaza-Geiseln mischte sich in Israel am Tag danach auch Unmut, dass zunächst nur die Leichen von vier Geiseln zurückgegeben wurden. Regierungsvertreter hätten geschockt und frustriert darauf reagiert, schrieb das Nachrichtenportal "ynet" – auch wenn vorher klar gewesen sei, dass die islamistische Hamas eventuell nicht alle 28 Toten innerhalb der vereinbarten Frist sofort am Montag zurückgeben könne.

Israel habe in dieser Frage "Fortschritte" nun spätestens bis Dienstagabend gefordert, schrieb die "Times Of Israel". Offizielle Angaben gab es dazu zunächst nicht.

Zudem wuchs die Sorge, die mühsam ausgehandelte Waffenruhe könnte schnell bröckeln: Eine israelische Drohne tötete in der Stadt Gaza drei Menschen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise meldete. Die israelische Armee teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Waffenruhe.

Gespräche über Phase zwei des Trump-Plans laufen

Die Staatschefs der USA, Katars, Ägyptens und der Türkei hatten am Montag bei einer Zeremonie in Ägypten ein Dokument unterzeichnet, das die geltende Waffenruhe auf Basis des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump festigen soll. Ob dies zu einem längerfristigen Ende der Kämpfe führt, ist nicht absehbar. Über die Details soll jetzt in einer zweiten Phase verhandelt werden. Und diese Phase hat nach Angaben der Regierung Katars schon begonnen. Diese Gespräche liefen bereits in Scharm el Scheich, sagte Madschid al-Ansari, Sprecher des Außenministeriums, dem US-Sender Fox News.