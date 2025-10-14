Hamas nutzt Waffenruhe zur Machtfestigung

Friedensprozess bedroht "Dann sind wir dem Untergang geweiht"

Von t-online , jha Aktualisiert am 14.10.2025 - 18:57 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Hamas-Mitglieder (Archivbild): Die Terrorgruppe geht gegen Gegner innerhalb des Gazastreifens vor. (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Ende der Kämpfe im Gazastreifen bleibt die Lage instabil. Während Helfer vor einer humanitären Katastrophe warnen, sichert die Hamas ihre Machtbasis.

Der Krieg in Nahost ist vorbei, doch der Frieden bringt riesige Aufgaben mit sich. Was droht, wenn der Friedensprozess hin zu einem Palästinenserstaat scheitert, hat Jordaniens König Abdullah II. in harten Worten formuliert: "Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wenn wir keine Zukunft finden für Israelis und Palästinenser und eine Beziehung zwischen der arabischen und muslimischen Welt und Israel, sind wir dem Untergang geweiht", sagte der Monarch dem britischen Sender BBC. Werde diese Frage nicht gelöst, gehe der Konflikt wieder von vorn los.

Nach zwei Jahren Krieg zwischen Israel und der Hamas hat ein von US-Präsident Donald Trump vermitteltes Abkommen erstmals eine umfassende Waffenruhe gebracht. Die letzten 20 Geiseln der Hamas wurden freigelassen, im Gegenzug kamen fast 2.000 palästinensische Häftlinge frei. Doch die Lage im Gazastreifen bleibt angespannt. Vor allem die Rolle der Hamas sorgt für Unruhe: Anstatt die Waffen abzulegen, festigt die islamistische Organisation ihre geschwächte Machtbasis erneut – und geht dabei rücksichtslos gegen Rivalen vor.

Mangelernährung und Seuchengefahr

Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt dramatisch. Nach Angaben von UNICEF leben Hunderttausende Familien in zerstörten Häusern oder improvisierten Zelten. Sprecherin Tess Ingram beschreibt Gaza-Stadt als "Skelett einer einst lebendigen Stadt". Kinder liefen "barfuß durch Trümmer", viele seien unterernährt und krank. UNICEF versucht derzeit, täglich rund 50 Lastwagen mit Hilfsgütern ins Gebiet zu bringen – darunter Wasser, Spezialnahrung und Winterkleidung.

Katja Storck von Ärzte ohne Grenzen erzählte in der Tagesschau von ihren Eindrücken vor Ort. "Wir spüren hier Erleichterung und können mal eine Nacht ohne Bomben und Krieg durchschlafen", sagte sie der ARD. Doch sie sehe weiterhin täglich unermessliches Leid, das der Krieg ausgelöst habe. "Viele Menschen sind krank oder verletzt und die verbreitete Mangelernährung erschwert ihre Genesung", sagt Storck.

„Die hygienischen Bedingungen sind schwierig. Es gibt kein sauberes Trinkwasser und auch keine funktionierende Kanalisation. Das Abwasser steht überall offen herum". Deshalb bestehe Seuchengefahr. Aktuell würden bereits viele Kinder an Durchfallerkrankungen und Infektionen leiden.

Hamas nutzt Waffenruhe zur Machtfestigung