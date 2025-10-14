Gaza-Abkommen Bericht: Hamas will weitere Geisel-Leichen übergeben

Bisher hat die Hamas acht Leichen von Geiseln übergeben. (Archivbild) (Quelle: Ilia Yefimovich/dpa/dpa-bilder)

20 tote Geiseln sind noch im Gazastreifen. Israel übt Druck auf die Hamas aus, damit diese die Waffenruhe-Vereinbarung erfüllt. Nun will die Hamas laut einem Bericht weitere Leichen übergeben.

Die islamistische Hamas will einem Medienbericht zufolge heute weitere Leichen von Geiseln übergeben. Die Terrororganisation habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie Israel vier tote Geiseln aushändigen werde, meldete die "Times of Israel" in der Nacht unter Berufung auf einen Diplomaten sowie eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Damit würde die Zahl der übergebenen Geisel-Leichen auf zwölf steigen. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas 28 Leichen übergeben.

Die Hamas erklärte, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg zu lokalisieren. Israel hält das Medienberichten zufolge für eine Verzögerungstaktik und will die Hilfslieferungen für den Gazastreifen einschränken sowie den Grenzübergang Rafah zu Ägypten geschlossen halten, bis alle Geisel-Leichen überführt sind.