Sängerin festgenommen In Putins Heimat regt sich Widerstand

Von t-online , wan Aktualisiert am 16.10.2025 - 10:20 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin im Kreml (Archivbild): Gegen ihn wurde in Sankt Petersburg demonstriert. (Quelle: Alexander Zemlianichenko)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Russland gibt es nur noch selten Demonstrationen gegen die Regierung. Ausgerechnet in Putins Heimatstadt wagten sich nun Menschen auf die Straße.

In Sankt Petersburg hat es Proteste gegen die russische Regierung und den Kreml-Machthaber Wladimir Putin gegeben. Eine Sängerin wurde festgenommen. Hunderte junge Menschen sollen bei einer Kundgebung Lieder von Künstlern gesungen haben, die von der russischen Regierung als "extremistisch" und als "ausländische Agenten" eingestuft werden. Nach Angaben der unabhängigen belarussisch-polnischen Nachrichtenagentur Nexta wurde die Sängerin Naoko von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Loading...

Die 18-Jährige soll Antikriegslieder gesungen haben, darunter "Co-operative Swan Lake" vom russischen Regimekritiker und Rapper Noize MC. Die Künstlerin sei am Mittwoch auf eine Polizeistation gebracht worden. Nach Angaben von Nexta gehe es ihr gut, ein Anwalt sei an ihrer Seite.

Hunderte sangen regimekritische Lieder

Am Sonntag hatten sich hunderte Menschen in Sankt Petersburg versammelt und dort regimekritische Lieder gesungen, wie Aufnahmen in sozialen Medien jetzt zeigten. Dabei wurde auch das Lied von Noize MC gesungen. Darin heißt es unter anderem: "Wo wart ihr acht Jahre lang, ihr verdammten Monster? Ich will Ballett sehen – lasst die Schwäne tanzen!" Er spielt damit auf das Ballett "Schwanensee" an, das in Zeiten von Krisen oder beim Tod von Staatsführern im russischen Fernsehen gesendet wurde. Es ist zu einem Symbol des politischen Widerstands in Russland geworden.

Der Titel des Songs spielt zugleich auf die Osero-Datschenkooperative im Nordwesten Russlands an, eine exklusive Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft, die 1996 von Mitgliedern des damaligen Petersburger Machtzirkels gegründet wurde und als Keimzelle des Putin-Systems gilt. Im Songtext spricht der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ivan Alekseev heißt, in Bezug auf Putin den Wunsch aus, "der alte Mann soll vor Angst um seinen See zittern."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Protestsong ist populär in Russland