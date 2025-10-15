Sängerin festgenommen In Putins Heimat regt sich Widerstand
In Russland gibt es selten Demonstrationen gegen das Putin-Regime. Ausgerechnet in der Heimatstadt des Machthabers wagten sich Menschen auf die Straße.
In Sankt Petersburg hat es Proteste gegen die russische Regierung und den Kreml-Machthaber Wladimir Putin gegeben. Eine Sängerin wurde festgenommen. Hunderte junge Menschen sollen bei einer Kundgebung Lieder gesungen haben, die von Künstlern stammen, die von der russischen Regierung als "extremistisch" und als "ausländische Agenten" eingestuft werden. Nach Angaben der unabhängigen belarussisch-polnischen Nachrichtenagentur Nexta wurde die Sängerin Naoko von der Polizei in Gewahrsam genommen.
Die 18-Jährige soll Anti-Kriegs-Lieder gesungen haben, darunter "Cooperative Swan Lake" des russischen Regimekritikers und Rappers Noize MC. Die Künstlerin sei am Mittwoch zu einer Polizeistation gebracht worden. Nach Angaben von Nexta gehe es ihr gut, ein Anwalt sei an ihrer Seite.
Hunderte sangen regimekritische Lieder
Am Sonntag hatten sich hunderte Menschen in Sankt Petersburg versammelt und dort regimekritische Lieder gesungen, wie Aufnahmen in sozialen Medien jetzt zeigten. Dabei wurde auch das Lied von Noize MC gesungen. Darin heißt es unter anderem: "Wo wart ihr acht Jahre lang, ihr verdammten Monster?! Ich will Ballett sehen – lasst die Schwäne tanzen!" Er spielt damit auf das Ballett "Schwanensee" an, das in Zeiten von Krisen oder dem Tod von Präsidenten im russischen Fernsehen gesendet wurde. Es ist zu einem Symbol des politischen Widerstands in Russland geworden.
Der Titel des Songs ist auch eine Anspielung auf die Osero-Datschenkooperative im Nordwesten Russlands, zu der Mitglieder aus Putins engstem Kreis in den Urlaub fahren. In den Songtexten bezieht sich der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ivan Alekseev heißt, direkt auf Putin und sagt: "Der alte Mann soll vor Angst um seinen See zittern."
Protestsong ist populär in Russland
Der 40-jährige Musiker floh kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 nach Litauen. Moskau hat ihn seitdem zum "ausländischen Agenten" erklärt, eine Bezeichnung, die eingesetzt wird, um Kritiker des Kremls zu bestrafen. Alekseev veröffentlichte 2022 "Co-operative Swan Lake", um ein Ende der Herrschaft Putins zu fordern. Noize MC tritt international auf, insbesondere bei Konzerten der russischen Exil-Community in Europa. Er lebte auch eine Zeit lang in Deutschland.
Obwohl die Musik von Alekseev auf russischen Plattformen verboten ist, hören Millionen Russen sie weiterhin in Bars, streamen Coverversionen online oder nutzen VPNs, um sie auf YouTube abzurufen, berichtet der britische "The Telegraph".
Im vergangenen Monat sagte Alekseev gegenüber dem Magazin "The Atlantic": "Die Menschen wollen nichts über den Krieg hören, denken oder sprechen. Sie verdrängen ihn aus ihrem Bewusstsein." Er bezeichnete die "Gleichgültigkeit" seiner Landsleute gegenüber dem fast vierjährigen Konflikt als "Tragödie". Seine Lieder sollen die Menschen wieder aufrütteln.
Kritik aus Putins Heimatstadt
Die Videos aus Sankt Petersburg, in denen vornehmlich junge Menschen Protestlieder singen, lösten in kremlfreundlichen Telegram-Kanälen Empörung aus, und prominente Propagandisten forderten die sofortige Bestrafung der Beteiligten. Es gab bereits zuvor Berichte über öffentliche Versammlungen in diesem Sommer in Sankt Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, bei denen Bands und Gruppen junger Menschen gemeinsam Antikriegslieder gesungen haben.
Nach den russischen Zensurgesetzen sind alle als "extremistisch" eingestuften Lieder oder Videos effektiv verboten. Seit Juli wird jeder, der verbotene Inhalte verbreitet, ebenfalls als "Extremist" eingestuft und kann bestraft werden.
Die Proteste sind auch deshalb von Bedeutung, weil Sankt Petersburg als die Wiege von Putins Karriere gilt. Er wurde hier geboren, schon während seines Studiums schloss er sich dem KGB an, für den er bis 1990 unter anderem in Dresden arbeitete. Er war in den 1990er Jahren stellvertretender Bürgermeister seiner Heimatstadt. Viele seiner Vertrauten, wie Dmitri Medwedew, stammen ebenfalls aus der Stadt. Hier findet auch eine der wichtigsten russischen Konferenzen, das Petersburger Forum, statt.
