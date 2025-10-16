Große Sorge um Weltstar: "Die Uhr tickt"

Party auf Berghütte läuft aus dem Ruder

Militärkampagne gegen Kartelle Trump will Drogenschmuggler auch an Land bekämpfen

Von dpa Aktualisiert am 16.10.2025 - 03:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Trump will Drogenschmuggler auf dem Meer und an Land bekämpfen lassen. (Archivbild) (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Schon die tödlichen Angriffe des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik erzürnten Venezuelas Regierung. Nun will Donald Trump den Kampf gegen die Kartelle noch ausweiten.

Neben den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmaßlich mit Drogen beladene Boote in der Karibik hat Präsident Donald Trump auch die Bekämpfung von Rauschgiftschmugglern an Land angekündigt. Es gebe zahlreiche Drogen, die von Venezuela übers Meer auf den Weg in die USA gebracht würden, "aber wir werden sie auch auf Land stoppen", sagte er im Weißen Haus.

Loading...

In welchem Rahmen solche Einsätze stattfinden könnten, ließ Trump offen. Er bestätigte aber, dass Aktionen des Geheimdienstes CIA in Venezuela autorisiert worden seien.