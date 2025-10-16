Pariser Regierung übersteht auch zweites Misstrauensvotum

Deutscher Trainer sagt wohl Top-Klub ab

Von dpa Aktualisiert am 16.10.2025 - 12:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Premier Lecornu hat die Misstrauensvoten überstanden - die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich kann sich damit vorerst beruhigen. (Quelle: Stephane De Sakutin/AFP/dpa/dpa-bilder)

Aufatmen für die neue Regierung von Premier Lecornu. Nach einem Misstrauensantrag der Linkspartei ist auch ein zweiter Antrag der Rechtsnationalen gescheitert.

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu und seine Mitte-Rechts-Regierung haben beide Misstrauensvoten der Opposition überstanden. Nach dem Misstrauensantrag der Linkspartei fand im Anschluss auch ein separater Vorstoß von Marine Le Pens Rechtsnationalen keine Mehrheit. Für den Antrag des Rassemblement National (RN) stimmten nur 144 Abgeordnete. Für einen Sturz der Regierung wären 289 Stimmen nötig gewesen.