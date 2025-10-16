Vor Tausenden Zuschauern Taliban lassen Mann in Sportstadion erschießen

Von afp 16.10.2025 - 17:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaqi: In Afghanistan gehören Strafen wie Steinigungen und die Amputation von Gliedmaßen wieder zum juristischen Katalog. (Quelle: Anushree Fadnavis)

Während ihrer ersten Herrschaft ließen die Taliban regelmäßig Menschen in Stadien hinrichten. Nun wird erneut ein solcher Fall bekannt.

Die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban haben einen wegen Mordes verurteilten Mann öffentlich hinrichten lassen. Der Mann wurde vor einer Menschenmenge in einem Sportstadion in der Stadt in Kala-I-Naw im Westen des Landes exekutiert, wie der Oberste Gerichtshof am Donnerstag mitteilte. Damit stieg die Zahl der öffentlichen Hinrichtungen in Afghanistan seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 auf elf. Der Mann wurde vor den Augen tausender Zuschauer von einem Verwandten der Opfer erschossen.

Der Mann sei wegen der Ermordung eines Mannes und einer Frau zu einer "Vergeltungsstrafe verurteilt worden", erklärte das Gericht. Zuvor sei sein Fall "sehr genau und wiederholt geprüft worden". Die Familien der Opfer hätten eine Begnadigung des Mannes abgelehnt. Die Hinrichtung war am Mittwoch öffentlich angekündigt und die Bevölkerung dazu eingeladen worden.