Gaza-Abkommen Trump droht Hamas mit dem Tode
Von dpa
Aktualisiert am 16.10.2025 - 19:51 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, "werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Newsblog zur Lage in Nahost
Nach gemeinsamem Telefonat
Newsblog zur US-Politik
Vor Tausenden Zuschauern
Bei Video-Besprechung
Interview|Zukunft der Terrororganisation
Newsblog zur US-Politik
Kurz nach Kabinettsbildung
Sängerin festgenommen
Meinung|Trump findet Hinrichtungen in Gaza "okay"