Prominenter Trump-Kritiker John Bolton angeklagt Prominenter Trump-Kritiker John Bolton angeklagt
Von dpa
Aktualisiert am 16.10.2025 - 23:04 UhrLesedauer: 1 Min.
Mit John Bolton ist einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump angeklagt worden. Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird unter anderem die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen, wie das Justizministerium mitteilte.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
