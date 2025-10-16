t-online - Nachrichten für Deutschland
Prominenter Trump-Kritiker John Bolton angeklagt

Von dpa
Aktualisiert am 16.10.2025 - 23:04 UhrLesedauer: 1 Min.
John BoltonVergrößern des Bildes
Der Trump-Kritiker Bolton ist angeklagt worden. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)
Mit John Bolton ist einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump angeklagt worden. Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird unter anderem die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen, wie das Justizministerium mitteilte.

  • Nachrichtenagentur dpa
