Xi Jinping greift durch China macht Jagd auf Christen

Von t-online , wan Aktualisiert am 17.10.2025 - 11:59 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping (Archivbild): Seine Behörden haben Razzien in christlichen Gemeinden durchgeführt. (Quelle: IMAGO/Witt Jacques/Pool/ABACA/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In China gibt es eine Verhaftungswelle gegen Christen. Eine Kirche ist besonders betroffen.

Bei einem Besuch in der Stadt Shenzhen ist der chinesische Pfarrer Jin Mingri festgenommen worden. Das berichtete die Familie des Geistlichen der britischen BBC. Neben ihm seien auch weitere 30 Christen am vergangenen Wochenende in Gewahrsam genommen worden. Sie gehören der "Zion-Kirche" an, die von Mingri gegründet wurde.

Aktivisten bezeichneten die Festnahmen als größte Verhaftungswelle gegen Christen seit Jahrzehnten. Sie sagten der BBC, dass sie nun noch weitere Aktionen gegen Gläubige in China befürchten. Neue Gesetze sollen sich gegen sogenannte Untergrundkirchen richten. Seit Monaten habe es bereits Druck auf die Kirchen gegeben, hieß es.

"Verdacht der illegalen Nutzung von Informationsnetzwerken"

Am vergangenen Freitag und Samstag haben die chinesischen Behörden eine Razzia in mindestens zehn Städten, darunter Peking und Shanghai, durchgeführt. Neben Mingri wurden auch weitere Kirchenmitglieder festgenommen. Die BBC hat eine Kopie einer offenbar offiziellen Haftanordnung für Pfarrer Mingri erhalten, die vom Büro für öffentliche Sicherheit in der Stadt Beihai in der Provinz Guangxi ausgestellt wurde. Darin heißt es, dass Mingri derzeit im Gefängnis Nr. 2 von Beihai inhaftiert ist und er der "illegalen Nutzung von Informationsnetzwerken" verdächtigt wird.

Am 12. Oktober wurde nach Angaben der christlichen Menschenrechtsorganisation Open Doors eine Hauskirche der reformierten Kirche Xuncheng in der nördlichen Stadt Taiyuan während eines Gottesdienstes von den Behörden gestürmt, wobei elf Personen festgenommen wurden.

Augenzeugen zufolge war Pfarrer An Yankui gerade dabei, seine Predigt zu beenden, als etwa 30 Beamte in Zivil und mehr als zehn uniformierte Polizisten plötzlich die Kirche betraten und ihn gewaltsam festnahmen. Alle Gläubigen wurden aufgefordert, ihre Telefone abzugeben und ihre persönlichen Daten anzugeben, berichtet die Organisation.

Mehr als 40 Millionen Christen in China

In China gibt es keine offizielle Religion, die herrschende kommunistische Partei betrachtet den Staat als atheistisch. Dennoch gibt es eine christliche Gemeinschaft. Wie die BBC unter Berufung auf Regierungsdaten berichtet, soll es etwa 38 Millionen Protestanten und sechs Millionen Katholiken in dem Land mit etwa 1,5 Milliarden Einwohnern geben. Doch diese Zahlen beziehen sich nur auf Gemeinden, die offiziell registriert sind – etwa die behördlich genehmigten "Katholische Patriotische Vereinigung" oder das "Three-Self Patriotic Movement". Beide Organisationen haben der kommunistischen Partei Treue geschworen.