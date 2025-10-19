Demonstrationen "No Kings": Massenproteste gegen Trump in den USA

In New York nahmen laut Polizei mehr als 100.000 Menschen an Protesten teil.

Der autokratische Politikstil von Präsident Donald Trump trifft in den USA auf Widerstand. Millionen Menschen gehen unter dem Motto "No Kings" auf die Straße. Trump gefällt sich indessen als König.

Von New York bis Texas: In den USA hat es erneut Massenproteste gegen Präsident Donald Trump und dessen Politik gegeben. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - fanden im ganzen Land Demonstrationen statt. Die Organisatoren sprachen am Samstagabend (Ortszeit) von fast sieben Millionen Teilnehmern in mehr als 2.700 Städten und Ortschaften - rund zwei Millionen mehr als noch im Juni. "Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut", heißt es auf der Website. "Aber in Amerika haben wir keine Könige."

Trump geriert sich als König im Netz

Von republikanischer Seite hatte es im Vorfeld geheißen, die Teilnehmer würden "Amerika hassen". Trump selbst sagte dem Sender Fox News: "Ich bin kein König." Im Laufe des Samstags entschied sich der Präsident aber offenbar für einen Perspektivwechsel: Mit mehreren geposteten künstlich generierten Videos machte er deutlich, wie wenig er auf die gegen seine Politik vorgebrachte Kritik gibt.

Ein in seinem Online-Sprachrohr Truth Social veröffentlichter Clip stellte ihn als Piloten eines Kampfjets dar, welcher die Aufschrift "King Trump" trägt. Mit dem Flieger wirft er braunen, an Kot erinnernden Schlamm über Demonstranten ab. In einem weiterem ebenfalls KI-erzeugten Clip, den sein Vize JD Vance auf der Plattform Bluesky zuvor veröffentlicht hatte, geriert Trump sich vollends als König: In dem Schwarzweiß-Clip legt er sich selbst mit Krone, Mantel und Schwert die Insignien monarchischer Macht an. Dann knien die Umstehenden nieder - zuvorderst seine politische Erzfeindin Nancy Pelosi, die demokratische frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Trump selbst teilte das Video ebenfalls über Truth Social.

Friedliche Demonstrationen und Sorge um Demokratie

Trump hatte wiederholt behauptet, Demonstrierende seien gewaltbereit. Der jetzige - republikanische - Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte bei einer Pressekonferenz, er erwarte "Hamas-Unterstützer", "Antifa-Typen" und "Marxisten in voller Montur" bei den "No Kings"-Protesten.

Gegner werfen Trump und seinem Umfeld vor, gezielt Eskalation zu befeuern und den Einsatz des Militärs gegen Andersdenkende normalisieren zu wollen. Mehrere demokratisch regierte Städte und Bundesstaaten gehen juristisch gegen die Entsendung der Nationalgarde in ihre Gemeinden vor.