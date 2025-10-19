Nach Massenprotesten: Republikaner greifen «No Kings» an

Kritiker warnen, ein solches Label könne theoretisch auf nahezu alle angewendet werden, die gegen Trump protestieren. Sie sehen darin den Versuch, Dissens schrittweise einzuschränken. Auf seine Aussagen angesprochen, betonte Johnson bei ABC News, er habe nie jemanden "als Feind bezeichnet". Zugleich sagte er, viele der bei den Protesten gerufenen Parolen und gezeigten Schilder seien "hasserfüllt" gewesen.

Warnungen vor Machtmissbrauch

Die "No Kings"-Veranstalter werfen Trump vor, sich über demokratische Grenzen hinwegzusetzen und Macht anzuhäufen, die einem US-Präsidenten nicht zustehe. "Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut", heißt es auf der Website der Organisatoren. "Aber in Amerika haben wir keine Könige." Bei den Protesten äußerten Teilnehmende ganz unterschiedliche Sorgen - vom Vorgehen der Trump-Regierung gegen Migranten über Gesundheitspolitik bis hin zur Angst, die USA könnten in den Faschismus abrutschen.

Trump selbst machte mit mehreren künstlich generierten Videos ohne Umschweife deutlich, wie wenig er auf die Kritik gibt. Ein auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichter Clip zeigte ihn etwa als Piloten eines Kampfjets mit der Aufschrift "King Trump". Mit dem Flieger wirft er braunen, an Kot erinnernden Schlamm über Demonstrierende ab.

Millionen auf der Straße

Nach Angaben der Veranstalter waren die landesweiten Proteste die größten, die es gegen einen amtierenden US-Präsidenten in der modernen Geschichte an einem Tag gegeben habe. Sie sprachen von rund sieben Millionen Teilnehmenden. Unabhängigere Schätzungen gehen von etwa 5,2 Millionen aus - mit einer möglichen Obergrenze von 8,2 Millionen, wie der Datenjournalist G. Elliott Morris in Zusammenarbeit mit dem Newsroom "The Xylom" ermittelt hat.

Wenn sich die Zahlen in späteren Hochrechnungen bestätigen, könnte die eintägige Protestveranstaltung tatsächlich den bisherigen Rekord übertreffen: Den halten die Proteste des Women"s March 2017, die mit 3,3 bis 5,6 Millionen Teilnehmenden angegeben wurden.

Seit Trumps Amtsantritt im Januar haben die Demonstrationen gegen ihn deutlich zugenommen. Seit Beginn des Jahres wurden bereits über 31.000 Protestveranstaltungen registriert, gegenüber knapp 8.000 über denselben Zeitraum zu Beginn seiner ersten Amtszeit. Verschiedene Gruppen scheinen sich zunehmend untereinander zu vernetzen: Zahlreiche Initiativen sind inzwischen unter dem Dach von "No Kings" vereint. Zugleich gilt es als Herausforderung, die Vielzahl unterschiedlicher Anliegen zu bündeln.

Zusammenstöße in Portland

In mehreren Städten kam es zuletzt immer wieder zu kleineren Protesten, insbesondere gegen Trumps Migrationspolitik. Einer der Brennpunkte ist das als progressive Hochburg bekannte Portland im Bundesstaat Oregon. Dort gerieten an einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE wiederholt Demonstrierende, Gegendemonstranten und Bundesbeamte aneinander.