Trump kontert Proteste mit KI-Videos als König

Auch in Truckee in Kalifornien gab es unter dem Motto "No Kings" Proteste gegen Präsident Trumps Politik. (Quelle: Barbara Munker/dpa/dpa-bilder)

Millionen Menschen protestieren in den USA gegen Donald Trumps autokratischen Politikstil. Auf die Vorwürfe reagiert der Präsident wie schon zuvor: Er macht sich lustig.

Auf die landesweiten "No Kings"-Proteste gegen seine Politik hat US-Präsident Donald Trump mit dem Posten KI-generierter Videos reagiert. Ein von Trump in seinem Online-Sprachrohr Truth Social veröffentlichter Clip stellt Trump als Piloten eines Kampfjets dar, welcher die Aufschrift "King Trump" trägt. Mit dem Flieger wirft er braunen, an Kot erinnernden Schlamm über Demonstranten ab.

Zudem teilte der Präsident einen ebenfalls mit künstlicher Intelligenz erzeugten Clip, den sein Vize JD Vance auf der Plattform Bluesky zuvor veröffentlicht hatte: Darin ist Trump zu sehen, wie er sich selbst mit königlichen Insignien Krone, Mantel und Schwert ausstattet, während Politiker wie die Demokratin Nancy Pelosi niederknien.