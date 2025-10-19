Ukraine-Krieg Selenskyj: Russland ist mit Gesprächen nicht zu stoppen

Von dpa Aktualisiert am 19.10.2025 - 15:27 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Nach seinem jüngsten Besuch im Weißen Haus konnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj keine konkreten Ergebnisse verkünden. (Archivbild) (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit großen Erwartungen reiste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die USA für Gespräche im Weißen Haus. Die erhofften Marschflugkörper bekam er nicht - und Moskau erneuert eine Forderung.

Nach einem Besuch in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Kriegsgegner Russland eine Verzögerungstaktik bei den Bemühungen um ein Ende der Kämpfe vorgeworfen. "Der Krieg geht nur deswegen weiter, weil Moskau ihn nicht beenden will", schrieb der Staatschef bei Telegram. Er wiederholte dabei, dass Kiew einer "bedingungslosen Waffenruhe" bereits zugestimmt habe. Moskau sei es, das weiter Luftangriffe durchführe und an der Frontlinie die Angriffe verstärke. "Mit Gesprächen ist (der russische Präsident Wladimir) Putin nicht zu stoppen - es braucht Druck".

Selenskyj war am Samstag von einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump zurückgekehrt. Bei den über zwei Stunden langen Gesprächen im Weißen Haus konnte Selenskyj die eigentlich angestrebte Freigabe von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern für sein Land nicht erreichen. Auch andere erhoffte Zusagen von US-amerikanischer Seite blieben aus.

Kurz vor dem Besuch hatte Trump ein Telefonat mit Kremlchef Putin geführt und ein baldiges Treffen in Ungarn angekündigt. Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren, bislang ohne größeren Erfolg.

Kritik aus Deutschland an Trump

Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter kritisierte, dass Trump keine Tomahawk-Lieferung für die von Russland angegriffene Ukraine freigab. "Sein Ziel ist es, um jeden Preis einen Friedensschluss zu erreichen. Ihm geht es damit nicht um Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung für die Ukraine, sondern um einen Waffenstillstand im Sinne des Aggressors Russland", sagte Kiesewetter der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das geplante Treffen zwischen Trump und Russlands Präsident Putin.

Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten Christian Mölling sagte dem "Tagesspiegel": "Es scheint, als ob Trump die Lieferung der Tomahawks hinauszögert - auch, weil er meint, dass er damit ein Druckmittel in der Hand hält."

Bericht: Putin besteht auf ukrainischem Rückzug aus Donezk

Kremlchef Wladimir Putin soll einem Medienbericht zufolge in seinem Telefonat mit Trump die Abtretung des strategisch wichtigen Gebiets Donezk von der Ukraine als Bedingung für ein Ende des russischen Angriffskriegs gefordert haben. Im Gegenzug soll Moskau bereit sein, Teile von zwei weiteren, teilweise von Russland eingenommen Regionen, Saporischschja und Cherson, aufzugeben, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf zwei Personen, die über den Inhalt des Telefonats vom Donnerstag informiert seien.

Russland hat im Laufe der vor mehr als dreieinhalb Jahren begonnenen Invasion die ostukrainische Region Luhansk fast vollständig und die vom Kreml beanspruchten Gebiete Donezk, Saporischschja und Cherson teilweise eingenommen. Zuvor hatte Putin für ein Einfrieren der Front in Saporischschja und Cherson dem Vernehmen nach Kiews vollständige Aufgabe der Regionen Luhansk und Donezk gefordert.