Senator wird Staatschef Ende der linken Ära in Bolivien: Paz gewinnt Präsidentenwahl

Rodrigo Paz Pereira hielt nach seinem Wahltriumph eine Rede vor Anhängern.

Mit Rodrigo Paz Pereira triumphiert ein moderater Reformer - und leitet damit das Ende einer fast 20 Jahre währenden Ära ein. Doch die Herausforderungen in dem krisengeschüttelten Land sind groß.

Mit dem Sieg des Senators Rodrigo Paz Pereira bei der Stichwahl ums Präsidentenamt in Bolivien steht das südamerikanische Land vor einem politischen Umbruch. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt der Kandidat der christdemokratischen Partei "Partido Demócrata Cristiano", die der politischen Mitte zugerechnet wird, auf rund 55 Prozent – laut Wahlbehörde ein "unwiderruflicher Vorsprung". Damit endet eine fast zwei Jahrzehnte währende Ära linker Regierungen in Bolivien, das lange vom Machtkampf zwischen Ex-Präsident Evo Morales und dem scheidenden Staatschef Luis Arce von der linken Partei "Movimiento al Socialismo" (MAS) geprägt war.

Im Volksmund und in den Medien wird der 58 Jahre alte Wahlsieger meist nur Paz genannt. "Heute kann Bolivien sicher sein, dass dies eine Regierung sein wird, die Lösungen bringen wird", sagte er bei seiner Siegesrede vor Anhängern in der Großstadt La Paz. "Bolivien wird Schritt für Schritt seine internationale Rolle zurückgewinnen."

Sein Gegner in der Stichwahl, Ex-Präsident Jorge Quiroga von der rechtsgerichteten Partei "Libertad y Democracia", gratulierte dem Ökonomen bereits - auch wenn er betonte, das offizielle Endergebnis noch abwarten zu wollen. Der frühere Staatschef Morales wiederum, eine Ikone der lateinamerikanischen Linken, durfte gemäß den Regeln der Verfassung nicht nochmal zur Wahl antreten. Und Arce hatte sich wegen sinkender Beliebtheitswerte aus dem Rennen um das Präsidentenamt zurückgezogen.

Wirtschaftskrise, hohe Armut und politischer Machtkampf

Im November wird das neue Staatsoberhaupt sein Amt für fünf Jahre antreten. Der in Spanien geborene Sohn von Ex-Präsident Jaime Paz Zamora (1989 bis 1993) steht wie ganz Bolivien vor großen Herausforderungen.