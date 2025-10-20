Konservativer gewinnt Richtungswahl Bolivien dreht von links auf rechts

Rodrigo Paz: Er hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Bolivien gewonnen. (Archivbild) (Quelle: Juan Karita/AP/dpa/dpa-bilder)

Christdemokrat Rodrigo Paz beendet zwei Jahrzehnte linker Regierung in Bolivien. Sein Programm "Kapitalismus für alle" überrascht. Das sieht es konkret vor.

In Bolivien gehen zwei Jahrzehnte linker Regierungen zu Ende: Der christdemokratische Senator Rodrigo Paz hat nach offiziellen Zahlen die Präsidentschaftswahl in dem südamerikanischen Land gewonnen. Paz sicherte sich in der Stichwahl gegen seinen rechtsgerichteten Konkurrenten Jorge "Tuto" Quiroga 54,5 Prozent der Stimmen, teilte die bolivianische Wahlbehörde am Sonntag nach Auszählung von knapp 98 Prozent der Stimmen mit. Der Wahlsieger stellte eine internationale Öffnung seines Landes in Aussicht, die USA drückten ihre Hoffnung auf einen Neustart der Beziehungen aus.

Paz, 58, tritt sein Amt am 8. November an. Im Wahlkampf hatte er Wirtschaftsreformen unter dem Motto "Kapitalismus für alle" versprochen. Der in Spanien geborene Politiker will eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Frauen einführen und mit einer Steuerreform der Industrie des Landes zum Aufschwung verhelfen. Paz ist der Sohn von Ex-Präsident Jaime Paz Zamora, der zwischen 1989 und 1993 bolivianischer Präsident war.

Die Sozialpolitik war ein entscheidendes Thema im Wahlkampf. So hielt die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Analyse fest: "Angesichts der schweren Wirtschaftskrise, die für viele Bolivianerinnen und Bolivianer täglich durch steigende Lebensmittelpreise, Medikamentenmangel und kilometerlange Schlangen an Tankstellen spürbar ist, war der Wille zum Wandel zuletzt fast mit Händen greifbar."

Trump gratuliert Wahlsieger

Insbesondere das Verhältnis Boliviens zu den USA hatte sich unter linksgerichteten Staatschefs in den vergangenen zwei Jahrzehnten massiv verschlechtert: Im Jahr 2008 wies die damalige Regierung des zwei Jahre zuvor gewählten Präsidenten Evo Morales den US-Botschafter aus, was einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Washington zur Folge hatte. Unter Morales' seit 2020 regierendem Nachfolger Luis Arce wurden die Beziehungen nicht wieder aufgenommen, er knüpfte stattdessen wirtschaftliche und politische Bande mit Venezuela, China, Russland und dem Iran.

"Bolivien kehrt Schritt für Schritt auf die internationale Bühne zurück. Wir müssen Bolivien für die Welt öffnen und wieder eine Rolle übernehmen", sagte der gewählte Präsident vor seinen Anhängern in einem Hotel im Zentrum der Metropole La Paz.