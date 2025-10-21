Wohnungsnot in Europa Das ist eine moralische Krise

Meinung Ein Gastbeitrag von Dan Jørgensen 21.10.2025

Berliner demonstrieren gegen Verdrängung und Wohnungsnot in der Hauptstadt. (Quelle: Carsten Thesing/imago-images-bilder)

In Europa gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Es ist daher an der Zeit, eine europäische Lösung zu finden und unsere Demokratie zu schützen.

Worüber genau sprechen wir eigentlich, wenn es um die Wohnraumkrise in Europa geht?

Auf der einen Seite handelt es sich um eine Baustoffkrise – die Baukosten für Neubauten in der EU sind zwischen 2010 und 2023 um 52 Prozent gestiegen.

Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine Marktkrise mit einem Missverhältnis von Angebot und Nachfrage. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Baugenehmigungen in der EU um mehr als 20 Prozent zurückgegangen, gleichzeitig sind die Wohnimmobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 20 Prozent gestiegen.

(Quelle: IMAGO/imago-images-bilder) Zur Person Dan Jørgensen (50) ist EU-Kommissar für Energie und Wohnen. Er gehört der sozialdemokratischen Partei Dänemarks an, der Socialdemokraterne. Bevor er 2024 EU-Kommissar wurde, hatte er Ministerämter in verschiedenen dänischen Regierungen inne, unter anderem war er Landwirtschaftsminister und Energieminister.

Im Kern handelt es sich jedoch um eine moralische Krise, in der es um Menschenwürde und grundlegende Werte geht, um eine Krise junger Menschen ohne Perspektiven, erwerbstätiger Menschen ohne Sicherheiten, schutzbedürftiger Menschen ohne ein Zuhause.

Plan für erschwinglichen Wohnraum in Europa

Egal von welcher Seite aus man es betrachtet: Europa kann sich diese Krise einfach nicht leisten. Diese Herausforderung betrifft alle Generationen und stellt unsere Demokratie ernsthaft auf die Probe. Und wenn wir sie bewältigen, können wir in der EU positive und wahrhafte Veränderungen bewirken.

In den kommenden Monaten werde ich einen Plan für erschwinglichen Wohnraum in Europa vorlegen. Er wird die praktischen Schritte erläutern, wie wir gemeinsam einen erschwinglicheren, nachhaltigeren und menschenwürdigeren Wohnraum für alle Realität werden lassen können.

Investitionsschub

Als Erstes wollen wir für einen neuen Investitionsschub sorgen. Wir planen, mehr Mittel aus dem EU-Haushalt bereitzustellen und die Vorschriften über staatliche Beihilfen zu überarbeiten. Dann können Länder, Städte und Regionen mehr öffentliche Mittel für sozialen und erschwinglichen Wohnraum einsetzen.

Entscheidend sind auch private Investitionen, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie stabile Renditen erbringen, während gleichzeitig die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger gewahrt bleiben. Wir werden daher für neue, alternative Finanzierungsmodelle sorgen und gleichzeitig gegen Spekulationen vorgehen, bei denen unser Wohnungsbestand ausschließlich als Geld bringender Gegenstand behandelt wird.