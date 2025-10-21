Wohnungsnot in Europa Das ist eine moralische Krise
In Europa gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Es ist daher an der Zeit, eine europäische Lösung zu finden und unsere Demokratie zu schützen.
Worüber genau sprechen wir eigentlich, wenn es um die Wohnraumkrise in Europa geht?
Auf der einen Seite handelt es sich um eine Baustoffkrise – die Baukosten für Neubauten in der EU sind zwischen 2010 und 2023 um 52 Prozent gestiegen.
Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine Marktkrise mit einem Missverhältnis von Angebot und Nachfrage. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Baugenehmigungen in der EU um mehr als 20 Prozent zurückgegangen, gleichzeitig sind die Wohnimmobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 20 Prozent gestiegen.
Zur Person
Dan Jørgensen (50) ist EU-Kommissar für Energie und Wohnen. Er gehört der sozialdemokratischen Partei Dänemarks an, der Socialdemokraterne. Bevor er 2024 EU-Kommissar wurde, hatte er Ministerämter in verschiedenen dänischen Regierungen inne, unter anderem war er Landwirtschaftsminister und Energieminister.
Im Kern handelt es sich jedoch um eine moralische Krise, in der es um Menschenwürde und grundlegende Werte geht, um eine Krise junger Menschen ohne Perspektiven, erwerbstätiger Menschen ohne Sicherheiten, schutzbedürftiger Menschen ohne ein Zuhause.
Plan für erschwinglichen Wohnraum in Europa
Egal von welcher Seite aus man es betrachtet: Europa kann sich diese Krise einfach nicht leisten. Diese Herausforderung betrifft alle Generationen und stellt unsere Demokratie ernsthaft auf die Probe. Und wenn wir sie bewältigen, können wir in der EU positive und wahrhafte Veränderungen bewirken.
In den kommenden Monaten werde ich einen Plan für erschwinglichen Wohnraum in Europa vorlegen. Er wird die praktischen Schritte erläutern, wie wir gemeinsam einen erschwinglicheren, nachhaltigeren und menschenwürdigeren Wohnraum für alle Realität werden lassen können.
Investitionsschub
Als Erstes wollen wir für einen neuen Investitionsschub sorgen. Wir planen, mehr Mittel aus dem EU-Haushalt bereitzustellen und die Vorschriften über staatliche Beihilfen zu überarbeiten. Dann können Länder, Städte und Regionen mehr öffentliche Mittel für sozialen und erschwinglichen Wohnraum einsetzen.
Entscheidend sind auch private Investitionen, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie stabile Renditen erbringen, während gleichzeitig die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger gewahrt bleiben. Wir werden daher für neue, alternative Finanzierungsmodelle sorgen und gleichzeitig gegen Spekulationen vorgehen, bei denen unser Wohnungsbestand ausschließlich als Geld bringender Gegenstand behandelt wird.
Ein erster wichtiger Schritt ist die europaweite Investitionsplattform, an der wir gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank und anderen Finanzinstituten arbeiten.
Weniger Bürokratie, Ressourcen besser mobilisieren
Doch unser Plan wird auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau umfassen. Wir müssen endlich alle unnötigen Hindernisse bei Planung, Genehmigung und Beschaffung aus dem Weg räumen. Auch unnötige Hindernisse zwischen den Mitgliedstaaten müssen beseitigt werden.
In Europa werden stündlich mehr als 18.000 Tonnen Zement und jährlich etwa 170 Millionen Kubikmeter Bauholz produziert. Mehr als 27 Millionen Beschäftigte sind im Bausektor als Zimmerleute oder im Maurerhandwerk, als Ingenieurinnen oder Elektriker tätig. Wenn wir alle Möglichkeiten nutzen, die unser Binnenmarkt bietet, können wir diese Ressourcen mobilisieren und ihr volles Potenzial in ganz Europa ausschöpfen.
Kurzzeit-Vermietungen
Darüber hinaus werden wir in unserem Plan konkret darlegen, wie wir Städte und Regionen, in denen die Lage schwierig ist, unterstützen können. Dazu gehören auch neue Rechtsvorschriften über Kurzzeit-Vermietungen. Das ist ein komplexes Thema: Die Vermietung einer Zweitwohnung oder eines Zimmers in der eigenen Wohnung bringt den Haushalten zusätzliche Einnahmen. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass damit Missbrauch getrieben wird und die Einheimischen aus ihren Wohnvierteln verdrängt werden. Mit einem entschlossenen und gerechten Ansatz werden wir das richtige Gleichgewicht finden.
Grundrecht auf Wohnraum
Dabei werden wir auch diejenigen nicht vergessen, die von dieser Krise am stärksten betroffen sind, nämlich die jungen Menschen in Europa. Das sind insbesondere Studierende und diejenigen, die kein Zuhause haben. Wir werden konkrete und ehrgeizige Maßnahmen vorschlagen, um sicherzustellen, dass Wohnraum kein Privileg für wenige, sondern ein Grundrecht für alle ist.
Einige europäische Städte haben beispielsweise mit pragmatischen Schritten die Obdachlosigkeit erfolgreich verringert, das ließe sich auch auf andere Städte übertragen. Unser Plan wird einen umfassenderen und leichteren Austausch über bewährte Verfahren ermöglichen, damit wir solche Lösungen weitergeben und in jeder Stadt in Europa anwenden können.
Grundpfeiler einer neuen europäischen Wohnungspolitik
Dies sind nur einige wenige Säulen unseres Plans, die, wie ich hoffe, die Grundpfeiler einer neuen europäischen Wohnungspolitik in der Zukunft bilden werden. Es wird nicht einfach werden, diese Zukunft aufzubauen. Aber das ist nur noch ein wichtiger Grund mehr, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen.
Die Wohnungskrise wirft grundlegende Fragen auf zu unserem europäischen Selbstverständnis, zu unseren Werten, unserer Gesellschaft und unserer Demokratie. Es ist an der Zeit, dass wir – als Europa – diese Fragen beantworten.
