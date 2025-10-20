Nach tödlichen Angriffen Kolumbien ruft Botschafter aus den USA zurück

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro wirft den USA vor, in kolumbianischen Gewässern einen Unschuldigen getötet zu haben. (Archivbild) (Quelle: Ivan Valencia/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach tödlichen Attacken der USA auf mehrere Boote in der Karibik spitzt sich der Konflikt mit Kolumbien zu. Das Land sieht seine Souveränität verletzt.

Kolumbien hat seinen Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Wie das kolumbianische Außenministerium am Montag mitteilte, folgte die Entscheidung auf eine Reihe von Militärangriffen der USA in der Karibik und scharfen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, die Zölle für Kolumbien zu erhöhen und alle Zahlungen an das südamerikanische Land einzustellen. Zuvor hatte er den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als "illegalen Drogenboss" bezeichnet.

Laut der Mitteilung aus Bogotá wurde Botschafter Daniel Garcia-Pena zu Konsultationen einbestellt und befinde sich derzeit in der Heimat. "In den kommenden Stunden wird die nationale Regierung über die getroffenen Entscheidungen informieren", erklärte das Außenministerium. Die Regierung Petro sprach von einer Beleidigung durch Trumps Aussagen und verurteilte die Angriffe des US-Militärs auf Boote in der Karibik scharf.

Vorwurf des Mordes in kolumbianischen Gewässern

Bereits am Wochenende hatte Petro den USA vorgeworfen, in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen Fischer getötet zu haben. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTVC war im September ein Boot im Departamento La Guajira durch einen Luftangriff zerstört worden. Der Fischer Alejandro Carranza sei dabei ums Leben gekommen und habe "keinerlei Verbindung zum Drogenhandel" gehabt, schrieb Petro auf der Plattform X. Er sprach von einem "Mord durch US-Regierungsbeamte" und einer Verletzung der kolumbianischen Souveränität.

Trump hatte daraufhin in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social reagiert und Petro erneut scharf attackiert. Neben der Falschschreibung des Landesnamens – "Columbia" statt "Colombia" – warf er dem linksgerichteten Präsidenten vor, nichts gegen den Kokainanbau zu unternehmen. Petro sei "ein unbeliebter Führer mit einer frechen Klappe gegenüber Amerika" und fördere sogar die Drogenproduktion, so Trump. Der US-Präsident erklärte weiter, alle Finanzhilfen für Kolumbien würden "von heute an" eingestellt.

Beziehungen auf historischem Tiefpunkt

Die Beziehungen zwischen Washington und Bogotá haben sich in den vergangenen Wochen rapide verschlechtert. Die Trump-Administration hat zuletzt US-Kriegsschiffe in die Karibik entsandt und wiederholt kleine Boote angegriffen. Dabei wurden laut kolumbianischen Angaben mehr als zwei Dutzend Menschen getötet. Das US-Verteidigungsministerium begründete die Einsätze mit dem Kampf gegen den Drogenhandel und verwies auf angebliche Verbindungen zu kolumbianischen Guerillagruppen.