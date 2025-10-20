Nach tödlichen Angriffen Minister warnt vor möglicher US-Invasion

Von t-online, jha
Aktualisiert am 20.10.2025

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro wirft den USA vor, in kolumbianischen Gewässern einen Unschuldigen getötet zu haben. (Archivbild) (Quelle: Ivan Valencia/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach tödlichen Attacken der USA auf mehrere Boote in der Karibik spitzt sich der Konflikt mit Kolumbien zu. Das Land sieht seine Souveränität verletzt.

Die kolumbianische Regierung hat vor einer möglichen Invasion durch die Vereinigten Staaten gewarnt. Innenminister Armando Benedetti sagte am Montag im Sender Blu Radio, Trumps Worte kämen "der Androhung einer Invasion oder eines militärischen Vorgehens gegen Kolumbien" gleich. Trump hatte am Sonntag erklärt, sollte Präsident Gustavo Petro den Drogenanbau in seinem Land nicht unterbinden, würden "die USA das für ihn tun – und zwar nicht auf sanfte Weise".

Benedetti ergänzte: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mehrere Hektar Land schließen könnte, es sei denn auf diese Weise, es sei denn durch eine Invasion." Selbst das Besprühen von Kokafeldern mit Pestiziden durch die USA würde eine Verletzung der kolumbianischen Souveränität darstellen, sagte der Minister.

Kolumbien ruft Botschafter zurück

Zuvor hatte Kolumbien bereits seinen Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Wie das kolumbianische Außenministerium am Montag mitteilte, folgte die Entscheidung auf eine Reihe von Militärangriffen der USA in der Karibik und scharfen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, die Zölle für Kolumbien zu erhöhen und alle Zahlungen an das südamerikanische Land einzustellen. Zuvor hatte er den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als "illegalen Drogenboss" bezeichnet.

Laut der Mitteilung aus Bogotá wurde Botschafter Daniel Garcia-Pena zu Konsultationen einbestellt und befinde sich derzeit in der Heimat. "In den kommenden Stunden wird die nationale Regierung über die getroffenen Entscheidungen informieren", erklärte das Außenministerium. Die Regierung Petro sprach von einer Beleidigung durch Trumps Aussagen und verurteilte die Angriffe des US-Militärs auf Boote in der Karibik scharf.

Vorwurf des Mordes in kolumbianischen Gewässern

Bereits am Wochenende hatte Petro den USA vorgeworfen, in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen Fischer getötet zu haben. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTVC war im September ein Boot im Departamento La Guajira durch einen Luftangriff zerstört worden. Der Fischer Alejandro Carranza sei dabei ums Leben gekommen und habe "keinerlei Verbindung zum Drogenhandel" gehabt, schrieb Petro auf der Plattform X. Er sprach von einem "Mord durch US-Regierungsbeamte" und einer Verletzung der kolumbianischen Souveränität.