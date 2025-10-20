Nach tödlichen Angriffen Minister warnt vor möglicher US-Invasion
Nach tödlichen Attacken der USA auf mehrere Boote in der Karibik spitzt sich der Konflikt mit Kolumbien zu. Das Land sieht seine Souveränität verletzt.
Die kolumbianische Regierung hat vor einer möglichen Invasion durch die Vereinigten Staaten gewarnt. Innenminister Armando Benedetti sagte am Montag im Sender Blu Radio, Trumps Worte kämen "der Androhung einer Invasion oder eines militärischen Vorgehens gegen Kolumbien" gleich. Trump hatte am Sonntag erklärt, sollte Präsident Gustavo Petro den Drogenanbau in seinem Land nicht unterbinden, würden "die USA das für ihn tun – und zwar nicht auf sanfte Weise".
Benedetti ergänzte: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mehrere Hektar Land schließen könnte, es sei denn auf diese Weise, es sei denn durch eine Invasion." Selbst das Besprühen von Kokafeldern mit Pestiziden durch die USA würde eine Verletzung der kolumbianischen Souveränität darstellen, sagte der Minister.
Kolumbien ruft Botschafter zurück
Zuvor hatte Kolumbien bereits seinen Botschafter aus den Vereinigten Staaten zurückgerufen. Wie das kolumbianische Außenministerium am Montag mitteilte, folgte die Entscheidung auf eine Reihe von Militärangriffen der USA in der Karibik und scharfen Vorwürfen von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, die Zölle für Kolumbien zu erhöhen und alle Zahlungen an das südamerikanische Land einzustellen. Zuvor hatte er den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als "illegalen Drogenboss" bezeichnet.
Laut der Mitteilung aus Bogotá wurde Botschafter Daniel Garcia-Pena zu Konsultationen einbestellt und befinde sich derzeit in der Heimat. "In den kommenden Stunden wird die nationale Regierung über die getroffenen Entscheidungen informieren", erklärte das Außenministerium. Die Regierung Petro sprach von einer Beleidigung durch Trumps Aussagen und verurteilte die Angriffe des US-Militärs auf Boote in der Karibik scharf.
Vorwurf des Mordes in kolumbianischen Gewässern
Bereits am Wochenende hatte Petro den USA vorgeworfen, in kolumbianischen Hoheitsgewässern einen Fischer getötet zu haben. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTVC war im September ein Boot im Departamento La Guajira durch einen Luftangriff zerstört worden. Der Fischer Alejandro Carranza sei dabei ums Leben gekommen und habe "keinerlei Verbindung zum Drogenhandel" gehabt, schrieb Petro auf der Plattform X. Er sprach von einem "Mord durch US-Regierungsbeamte" und einer Verletzung der kolumbianischen Souveränität.
- Zieht Trump in den Krieg?: Die Lage spitzt sich zu
- Karibik: US-Bomber flogen nahe Venezuelas Küste
Trump hatte daraufhin in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social reagiert und Petro erneut scharf attackiert. Neben der Falschschreibung des Landesnamens – "Columbia" statt "Colombia" – warf er dem linksgerichteten Präsidenten vor, nichts gegen den Kokainanbau zu unternehmen. Petro sei "ein unbeliebter Führer mit einer frechen Klappe gegenüber Amerika" und fördere sogar die Drogenproduktion, so Trump. Der US-Präsident erklärte weiter, alle Finanzhilfen für Kolumbien würden "von heute an" eingestellt.
Beziehungen auf historischem Tiefpunkt
Auch in Venezuela wächst die Sorge vor einem militärischen Eingreifen der USA. Präsident Nicolás Maduro ließ nach Trumps Entsendung von Kriegsschiffen in die Karibik Militärübungen zur Landesverteidigung abhalten.
Laut AFP griffen US-Kriegsschiffe in den vergangenen Wochen mindestens sechs mutmaßliche Drogenboote an, dabei kamen mindestens 27 Menschen ums Leben.
Kolumbien war lange einer der größten Empfänger von US-Hilfsgeldern in der westlichen Hemisphäre. 2023 flossen laut AFP rund 740 Millionen Dollar an Hilfen, davon etwa die Hälfte zur Bekämpfung des Drogenhandels. Doch die Beziehungen litten bereits vor den jüngsten Angriffen: Die USA hatten Petro nach einer pro-palästinensischen Rede in New York im September das Visum entzogen. Kolumbien stoppte daraufhin Rüstungskäufe aus den USA.
Petro sucht internationale Unterstützung
Die diplomatische Krise schlug sich auch an den Finanzmärkten nieder: Der kolumbianische Peso verlor zum Wochenauftakt 1,4 Prozent an Wert und notierte bei 3.889 Pesos je US-Dollar.
Petro kündigte an, internationale Verbündete für seine Position zu suchen und die Autonomie Kolumbiens zu verteidigen. Auf X schrieb er: "Herr Trump, Kolumbien war nie unfreundlich gegenüber den Vereinigten Staaten ... aber Sie sind unfreundlich und ignorant gegenüber Kolumbien." Er sei kein Geschäftsmann und erst recht kein Drogenhändler, so der Präsident weiter.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen reuters und dpa
