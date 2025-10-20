Lawrow und Rubio bereiten Präsidententreffen vor

Kindergeld steigt: So viel mehr gibt es

Von dpa Aktualisiert am 20.10.2025 - 17:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Außenminister Russlands und der USA sollen ein Treffen der Präsidenten Putin und Trump vorbereiten. (Archivbild) (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Trump will Kremlchef Putin bald in Budapest treffen und über die Ukraine reden. Die Vorbereitung des Gipfels liegt bei den Außenministern der zwei Atommächte.

Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben zur Vorbereitung eines möglichen Präsidententreffens zum Ukraine-Krieg miteinander telefoniert. Das teilten die Außenministerien in Moskau und Washington mit.

Einer Mitteilung aus Moskau zufolge wurden konkrete Schritte besprochen, um Verabredungen aus einem Telefongespräch der Staatschefs Wladimir Putin und Donald Trump vom vergangenen Donnerstag umzusetzen. Ein Sprecher Rubios sagte in Washington, Ziel der Kontakte sei eine "dauerhafte Lösung für den russisch-ukrainischen Krieg", wie Präsident Trump sie anstrebe.

Erst treffen sich die Minister, dann die Präsidenten

Trump hatte nach jenem Telefonat mit Putin angekündigt, dass er sich mit dem Kremlchef bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen wolle. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht. Vorher ist aber ein Treffen der Außenminister geplant, um den zweiten Gipfel zwischen Trump und Putin in diesem Jahr vorzubereiten. Die Präsidenten hatten sich bereits Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen.