Lage im Überblick Trump pocht auf Einhaltung der Gaza-Waffenruhe

Von dpa Aktualisiert am 21.10.2025 - 04:12 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die USA drängen Israel und die Hamas zur Einhaltung der Waffenruhe im Gazastreifen. (Quelle: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erneut gibt es in Gaza blutige Zwischenfälle. Der US-Präsident warnt die Hamas - gibt ihr aber eine Chance, die Waffenruhe-Vereinbarung einzuhalten. Derweil wird eine weitere Geisel-Leiche übergeben.

Nach wiederholten tödlichen Zwischenfällen im Gazastreifen bemühen sich die USA verstärkt um Aufrechterhaltung der fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner redeten nach ihrer Ankunft in Israel laut örtlichen Medienberichten auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein, nichts zu tun, was die Waffenruhe gefährden könnte.

Auch US-Vizepräsident JD Vance befindet sich auf dem Weg zum Verbündeten, um die weitere Umsetzung des Abkommens mit der Hamas voranzutreiben. Kurz vor seiner Abreise hatte US-Präsident Donald Trump erneut eine Warnung an die Hamas gerichtet: Man habe eine Vereinbarung mit der palästinensischen Terrororganisation, dass sie sich "anständig benimmt", sagte Trump - sollte sie das nicht tun, werde man sie "auslöschen". Das wisse die Hamas.

Hamas übergibt weitere Geisel-Leiche

Die Terrorgruppe übergab unterdessen die Leiche einer weiteren Geisel an Israel. Netanjahus Büro bestätigte nach der Identifizierung in der Nacht, dass es sich um die Leiche des Israelis Tal Haimi handele. Der damals 41-Jährige hatte nach Informationen des israelischen Militärs beim Terrorüberfall der Hamas und anderer islamistischer Extremisten auf Israel am 7. Oktober 2023 einen Kibbuz verteidigt und wurde dabei getötet. Seine Leiche sei daraufhin in den angrenzenden Gazastreifen gebracht worden.

Haimi hinterließ laut Medienberichten seine Frau und vier Kinder. Das Jüngste sei sieben Monate nach seiner Ermordung zur Welt gekommen.

Die Terroristen hatten an jenem 7. Oktober etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 nach Gaza verschleppt. Das beispiellose Massaker war der Auslöser des Gaza-Krieges.

Noch 15 tote Geiseln in Gaza

Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Bei 15 von ihnen warten die Angehörigen noch auf die Überstellung der sterblichen Überreste. Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel im Gazastreifen verschüttet seien.

Am Montag vergangener Woche hatten die Islamisten bereits die letzten 20 lebenden Geiseln freigelassen. Die erste Phase der von Trump initiierten Waffenruhe sieht die Freilassung und Übergabe aller lebenden und toten Geiseln an Israel vor.