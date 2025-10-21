Ukraine-Krieg US-Medien: Trump-Putin-Treffen in Ferne gerückt

Aktualisiert am 21.10.2025

Zuletzt begegneten sich Trump und Putin im US-Bundesstaat Alaska. (Archivbild) (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Trump erklärte vergangene Woche, ein Treffen mit Kremlchef Putin in Budapest werde vorbereitet. Doch die Pläne liegen laut US-Medien vorerst auf Eis.

Das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest wackelt. Eigentlich wollte sich der Republikaner "wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen" mit dem Russen treffen, wie Trump selbst am vergangenen Donnerstag angekündigt hatte. Doch dieser Zeitplan - so berichten es US-Medien nun - ist vorerst wieder vom Tisch.

Mehrere US-Medien beriefen sich auf Angaben aus dem Weißen Haus nach einem Telefonat von US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Eigentlich war dieses Telefonat als Teil der Vorbereitungen für Budapest gedacht. Es sollte auch noch ein persönliches Vor-Treffen der beiden Minister folgen. Doch davon ist man offensichtlich wieder abgekommen - es wurde laut US-Medien auf Eis gelegt. Tenor der Berichte: Absehbar wird das Treffen der Präsidenten Trump und Putin nicht stattfinden.

Was ist passiert?

Was genau in der Zwischenzeit passiert ist, ist unklar. Trump selbst äußerte sich zunächst nicht zu den wohl geänderten Plänen.

Der Kreml hatte ohnehin eher Brems-Signale gesendet. So sah er noch einigen Klärungsbedarf vor einem solchen Treffen. "Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen", hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Montag gesagt. Vor allem müssten die Außenministerien beider Länder eine Vielzahl offener Fragen behandeln.

Peskow hatte auch betont, dass sich Russlands Position in dem Konflikt nicht geändert habe. Er führte das zwar nicht aus, klar ist aber, dass Russland mehr als die bisher in der Ukraine eroberten Landstriche beansprucht. So hat Moskau nach der schon 2014 annektierten Krim kurz nach Kriegsbeginn noch vier weitere ukrainische Regionen zu seinen eigenen Gebieten erklärt, obwohl es sie bis heute nur teilweise kontrolliert. Peskow reagierte damit auf Äußerungen Trumps, dass der aktuelle Frontverlauf eingefroren und Friedensgespräche begonnen werden sollten.

Nicht bereit für Friedensgespräche

Nun hieß es aus dem Weißen Haus nach mehreren US-Medienberichten, dass das Telefonat Rubio-Lawrow "produktiv" gewesen sei. Aber: Russland und die Ukraine seien in dem Konflikt nicht bereit, ernsthafte Friedensgespräche zu führen, wie etwa NBC News berichtete.

Es ist unklar, wie konkret die Pläne Russlands und der USA zu dem Treffen bereits waren, als Trump es nach seinem Telefonat mit Putin angekündigt hatte. Das Telefonat hatte nur einen Tag vor einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus stattgefunden - und hatte möglicherweise einen Einfluss auf das Treffen in Washington.