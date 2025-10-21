Matthäus: Er ist der beste Stürmer der Welt

Sanae Takaichi wird Ministerpräsidentin Erstmals regiert in Japan eine Frau

Sanae Takaichi im japanischen Parlament: Sie wurde zur ersten Ministerpräsidentin des Landes gewählt. (Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa)

Japan hat erstmals eine Regierungschefin: Sanae Takaichi von der regierenden Liberaldemokratischen Partei ist die neue Ministerpräsidentin.

Das Unterhaus des japanischen Parlaments hat die Parteichefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt. Die 64-jährige, als nationalistische Hardlinerin geltende Politikerin, erhielt am Dienstag bereits in der ersten Wahlrunde die Mehrheit der Stimmen. Nach einem Treffen mit dem japanischen Kaiser Naruhito, das im Laufe des Tages stattfindet, wird sie ihr Amt offiziell antreten.

Takaichi und der Vorsitzende der rechtsgerichteten Oppositionspartei JIP, Hirofumi Yoshimura, hatten am Montag einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und damit den Weg frei gemacht für ihre Wahl zur Regierungschefin durch das Parlament. Takaichi ist damit die erste Frau an der Spitze der Regierung in der Geschichte des Landes.

Anfang des Monats war sie zur Parteivorsitzenden gewählt worden. Ihr Vorhaben, Regierungschefin zu werden, war jedoch zunächst am Zusammenbruch der bis dahin amtierenden Regierungskoalition gescheitert. Die Komeito-Partei hatte nach 26 Jahren die Koalition mit der LPD verlassen und damit eine innenpolitische Krise ausgelöst. Durch das Bündnis mit der JIP konnte Takaichi diese Krise nun überwinden.

Dafür steht die neue Regierungschefin

Takaichi befürwortet eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung Japans, um der wachsenden Rolle des Militärs Rechnung zu tragen. Die LDP-Chefin besucht regelmäßig den umstrittenen Yasukuni-Schrein, in dem der japanischen Kriegstoten gedacht wird – darunter sind auch hingerichtete Kriegsverbrecher. Sie wird daher in einigen Nachbarstaaten als Symbol für den früheren Militarismus des Landes angesehen.