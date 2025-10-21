Anschlag auf slowakischen Regierungschef Urteil: Fico-Attentäter muss 21 Jahre ins Gefängnis

Von reuters Aktualisiert am 21.10.2025 - 10:22 Uhr



Er feuerte auf den slowakischen Regierungschef: Jetzt fiel das Urteil gegen den Attentäter. Das erwartet den heute 72-Jährigen.

In der Slowakei ist ein Mann wegen des Attentats auf Ministerpräsident Robert Fico zu 21 Jahren Haft verurteilt worden. Der 72-Jährige habe sich des Terrorismus schuldig gemacht, teilte das Gericht in der Stadt Banska Bystrica am Dienstag mit.

Juraj C. hatte zugegeben, im Mai 2024 fünf Mal auf Fico geschossen zu haben. Er habe Fico verletzen, aber nicht töten wollen. Fico sollte seine Politik, die der slowakischen Freiheit und Kultur schade, nicht fortsetzen können, hatte er erklärt.

Fico war von vier Kugeln getroffen worden. Er erlitt schwere Verletzungen am Unterleib, zudem wurde er an Hüfte, Hand und Fuß verletzt. Gegen das Urteil kann beim Obersten Gerichtshof der Slowakei Berufung eingelegt werden.