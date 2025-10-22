t-online - Nachrichten für Deutschland
Russische Drohne trifft Kindergarten in Charkiw

Krieg gegen die Ukraine
Von dpa
Aktualisiert am 22.10.2025 - 11:50 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine- Krieg - CharkiwVergrößern des Bildes
Die Großstadt Charkiw in der Ostukraine wird von Russland besonders oft beschossen. (Archivbild) (Quelle: Yevhen Titov/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Charkiw als zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird oft aus der Luft angegriffen. Bei einem neuen Angriff müssen Kinder gerettet werden.

Bei einem russischen Drohnenangriff ist in der ostukrainischen Großstadt Charkiw ein Kindergarten getroffen worden. Ein Mensch sei getötet worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Außerdem gebe es sieben Verletzte. Erste Informationen über verletzte Kinder hätten sich aber nicht bestätigt.

Durch den Einschlag sei in dem privaten Kindergarten ein Feuer ausgebrochen, teilte Terechow mit. Das Gebäude sei geräumt worden. Seinen Angaben nach gab es in dem betroffenen Stadtteil im Nordosten der Großstadt am Vormittag mehrere Einschläge von Drohnen.

Charkiw zählte vor dem Krieg 1,4 Millionen Einwohner. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt nur etwa 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird besonders oft beschossen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X zu dem jüngsten Angriff, damit spucke Russland allen ins Gesicht, die eine friedliche Lösung anstrebten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
