Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

Krieg gegen die Ukraine
Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

Von dpa
Aktualisiert am 22.10.2025 - 08:01 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg -TschernihiwVergrößern des Bildes
Russische Luftangriffe haben in mehreren Regionen der Ukraine die Stromversorgung unterbrochen. (Quelle: Dan Bashakov/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Ukraine kämpft mit Stromausfällen nach russischen Angriffen. Energieministerin Hrintschuk warnt: "Die massive Attacke dauert an." Was Behörden über die Situation in Kiew sagen.

Wegen russischer Luftangriffe auf das Stromnetz der Ukraine kommt es in weiten Teilen des Landes zu Notabschaltungen. Das teilte das Energieministerium in Kiew am Morgen mit. "Die massive Attacke dauert an", schrieb Ministerin Switlana Hrintschuk auf Telegram. Wo die Sicherheitslage es erlaube, werde mit Reparaturarbeiten begonnen. Wegen russischer Kampfdrohnen herrschte in Kiew und anderen Regionen auch am Morgen noch Luftalarm.

Tote durch Raketenangriff auf Kiew

Durch einen Raketenangriff auf die Hauptstadt wurden nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram außerdem von fünf Verletzten. Nach vorläufigen Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte die russische Armee vier ballistische Raketen auf die Millionenstadt ab.

Schon in den vergangenen Tagen hatten viele Teile der Ukraine mit Stromausfällen zu kämpfen. Das Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Friedensbemühungen kommen nicht von der Stelle.

