Trump: Habe Treffen mit Putin abgesagt Trump: Habe Treffen mit Putin abgesagt
Von dpa
Aktualisiert am 22.10.2025 - 23:37 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. In der Zukunft soll es Trump zufolge aber ein Treffen zwischen ihm und Putin geben.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
