Ungarn wählt in wenigen Monaten ein neues Parlament. Dabei könnte es erstmals seit 16 Jahren einen Regierungswechsel geben. Denn Premier Orbán hat einen ernsthaften Konkurrenten.

Zum ungarischen Nationalfeiertag kamen am Donnerstag Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Budapest zusammen. Der Tag erinnert an die studentischen Proteste gegen das Sowjetregime vom 23. Oktober 1956 und die spätere Gründung der Republik Ungarn 1989 am gleichen Datum. Doch die Menschen in Budapest feierten den Tag nicht etwa gemeinsam.

In Budapest fanden am Donnerstag zwei getrennte Veranstaltungen statt, die die aktuelle politische Situation in Ungarn passend wiedergeben. Ministerpräsident Viktor Orbán versammelt seine Anhänger auf dem Platz vor dem Parlament. Auf dem bis zu 200.000 Menschen fassenden Heldenplatz rief hingegen Péter Magyar zu einer weiteren Veranstaltung auf. Es sollte nicht etwa bloß eine Alternative zum Regierungsgedenken sein – es sollte eine direkte Gegendemonstration werden.

Denn Magyar ist aktuell der größte Gegenspieler Orbáns und will diesen bei der Parlamentswahl im kommenden April als Regierungschef ablösen, nach 16 Jahren an Macht. Die Chancen dafür stehen gut, in Umfragen liegt er vor dem Dauersieger der vergangenen Jahre.

Dabei ist Magyar selbst erst seit eineinhalb Jahren ein öffentlicher Orbán-Kritiker, vielmehr war er zuvor selbst Mitglied in dessen Fidesz-Partei, arbeitete für die Regierung und war mit Orbáns zeitweiliger Justizministerin verheiratet. Nun kämpft er erbittert gegen den Ministerpräsidenten. Und auch, wenn er ihn und die Korruption im Land immer wieder anprangert, so ist Magyars Politik nur in Teilen ein Gegensatz zur bisherigen Regierungslinie.

Magyar reist durch das Land

Magyar gibt sich als Mann des Volkes, seit Wochen reist er durch das Land, tritt auch in kleinen Dörfern auf, teilweise an vier verschiedenen Orten pro Tag. Denn während Orbán sich immer weiter von der Bevölkerung entfernt und der direkte Kontakt immer weniger wird, ist Magyar genau in diese Lücke gestoßen.

Er spielt dann mit den Leuten auch mal Volleyball oder Darts, reist mal mit dem Kanu, mal mit einer Kutsche, mal mit dem Fahrrad. Alles wird genauestens in den sozialen Medien dokumentiert und dort weiterverbreitet.

Magyar prangert vor allem Machtmissbrauch und Korruption innerhalb der ungarischen Elite an. Häufig spricht er dabei vom ungarischen "Mafia-Staat."

Ein Skandal um seine Ex-Frau brachte Magyar ins Rampenlicht