Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen

Von dpa Aktualisiert am 23.10.2025 - 20:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Trump hatte vor dem Abriss des Ostflügels angekündigt, dass dies geschehen werde. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.

Im Zuge der Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus ist der Ostflügel des historischen Gebäudes in Washington inzwischen nahezu vollständig abgerissen worden. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) war auf Fotos nur noch ein kleiner Rest des 1942 errichteten Gebäudeteils sichtbar. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag angekündigt, dass dies geschehen werde.

Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. Der Republikaner hatte im Sommer mehrmals betont, das neue Gebäude werde das Weiße Haus nicht berühren. Kritiker sprechen deshalb von Wortbruch. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte vor Journalisten, Baupläne änderten sich nun mal.