Nächste Eskalationsstufe USA schicken Flugzeugträger in die Karibik

Seit Wochen beschießen die USA immer wieder Boote in der Karibik. Jetzt zündet das Verteidigungsministerium die nächste Eskalationsstufe.

Das US-Verteidigungsministerium hat die Verlegung des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" und mehrerer Begleitschiffe in die Karibik angekündigt. Ziel sei es, gegen Drogenkartelle und transnationale kriminelle Organisationen in Lateinamerika vorzugehen, teilte ein Sprecher des Pentagons am Freitag in Washington mit. Die Einsatzgruppe werde dem Südkommando (Southcom) unterstellt. Die Entscheidung geht auf eine Anweisung von US-Präsident Donald Trump zurück.

Der Schritt stellt eine Eskalation der ohnehin angespannten Situation zwischen den USA und lateinamerikanischen Ländern wie Venezuela und Kolumbien dar: In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär insgesamt zehnmal angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik angegriffen. Dabei wurden nach Medienberichten 43 Menschen getötet.

Nur wenige Stunden vor Bekanntwerden der Verlegung des Flugzeugträgers hatte das Pentagon bekanntgegeben, dass das US-Militär erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen und dabei sechs Männer getötet habe. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich, auch weil die Regierung von US-Präsident Donald Trump keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen die US-Regierung zur Zurückhaltung auf.

Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford": 5.000 Mann und 75 Flugzeuge

Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte auf der Plattform X, die erhöhte Militärpräsenz solle die Fähigkeit der USA stärken, "illegale Akteure und Aktivitäten aufzuspüren, zu überwachen und zu unterbinden". Wann der Träger in der Region eintreffen wird, blieb offen. Laut der "Washington Post" war die "Gerald R. Ford" zuletzt im Mittelmeerraum im Einsatz und soll in den kommenden Tagen den Atlantik überqueren. Die Zeitung berichtete, dass das Schiff von den Zerstörern USS Mahan, USS Winston S. Churchill und USS Bainbridge begleitet werde.

Laut der "Washington Post" wird die "Gerald R. Ford" Teil einer Flotte, die in den vergangenen Wochen in der Karibik aufgebaut wurde. Dort operieren bereits die Zerstörer USS Jason Dunham, USS Gravely und USS Stockdale, der Lenkwaffenkreuzer Lake Erie sowie das Küstenkampfschiff USS Wichita. Zudem sind die drei Schiffe der amphibischen Einsatzgruppe "Iwo Jima" mit Hunderten Marinesoldaten und Flugzeugen vor der Küste Venezuelas stationiert.