Kiew erneut mit ballistischen Raketen angegriffen

Krieg in der Ukraine
Von dpa
Aktualisiert am 25.10.2025 - 04:20 UhrLesedauer: 1 Min.
Iskander-RaketenVergrößern des Bildes
Das russische Militär feuert immer wieder ballistische Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. (Archivbild) (Quelle: -/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Das russische Militär greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an. Im Osten der Stadt brechen Brände aus. Es gibt Verletzte.

Das russische Militär hat erneut Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Zudem seien im Ostteil der Dreimillionenstadt mehrere Brände ausgebrochen. Inoffiziellen Informationen zufolge sind dort befindliche Heizkraftwerke erneut das Ziel der Attacke gewesen.

Kurzzeitig galt auch Luftalarm im ganzen Land wegen eines möglichen Einsatzes einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Russland. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
