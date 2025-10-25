Krieg in der Ukraine Kiew erneut mit ballistischen Raketen angegriffen
Von dpa
Aktualisiert am 25.10.2025 - 04:20 UhrLesedauer: 1 Min.
Das russische Militär greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an. Im Osten der Stadt brechen Brände aus. Es gibt Verletzte.
Das russische Militär hat erneut Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Zudem seien im Ostteil der Dreimillionenstadt mehrere Brände ausgebrochen. Inoffiziellen Informationen zufolge sind dort befindliche Heizkraftwerke erneut das Ziel der Attacke gewesen.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
