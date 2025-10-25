Deutscher Freizeitpark steht vor dem Aus

Präsidentschaftswahl Irland hat gewählt: Linke Kandidatin gewinnt

Von dpa Aktualisiert am 25.10.2025 - 20:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die unabhängige Kandidatin Catherine Connolly ist auf Kurs, die Präsidentschaftswahl in Irland zu gewinnen. (Archivbild) (Quelle: Brian Lawless/PA Wire/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die von einem Linksbündnis unterstützte Kandidatin Catherine Connolly ist die neue Präsidentin Irlands. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Die von einem Linksbündnis unterstützte Kandidatin, Catherine Connolly, ist zur bei der Präsidentschaftswahl in Irland Siegerin erklärt worden. Die 68-jährige Anwältin erhielt nach offiziellen Angaben mehr als 63 Prozent der Stimmen.

Ihre einzige Mitbewerberin, Heather Humphreys von der regierenden Mitte-Rechts-Partei Fine Gael, gratulierte Connolly, noch bevor ein Endergebnis vorlag. "Ich möchte Catherine dazu gratulieren, dass sie die nächste Präsidentin Irlands wird", sagte Humphreys. Sie fügte hinzu, Connolly werde eine Präsidentin für alle sein und sie wünsche ihr das Beste.

Auch Regierungschef Micheal Martin wartete nicht das amtliche Ergebnis ab, um seine Glückwünsche auszusprechen. Es sei klar, dass Connolly die nächste Präsidentin Irlands sein werde, schrieb er auf X.

Viele Stimmzettel wurden ungültig gemacht

Nach Mary Robinson (1990–1997) und Mary McAleese (1997–2011) wird sie die dritte Frau im höchsten Amt in der Republik Irland sein. Sie folgt auf den 84 Jahre alten bisherigen Amtsinhaber, Michael D. Higgins, der zwei Amtszeiten im Áras an Uachtaráin, der Residenz des irischen Präsidenten in Dublin, verbrachte.

Die unabhängige Kandidatin Connolly wurde von linken Parteien wie Sinn Féin, Labour, den Sozialdemokraten, People Before Profit und den Grünen unterstützt. Connolly gilt als progressive Politikerin, die zusammenführen und nicht spalten will. Die Politikerin spricht fließend Gälisch und setzt sich für eine Vereinigung Irlands und Nordirlands ein.

Trotzdem ist sie nicht unumstritten. In den vergangenen Wochen war sie etwa dafür kritisiert worden, dass sie die aktuellen deutschen Verteidigungsausgaben mit der Wiederaufrüstung der 1930er-Jahre verglichen hatte. Als Wermutstropfen dürfte gelten, dass Berichten zufolge sehr viele Stimmzettel aus Protest über den Mangel an weiteren Kandidaten ungültig gemacht wurden.

Mehrere konservative Persönlichkeiten hatten die Wähler aus Protest zuvor aufgerufen, ungültige Stimmzettel abzugeben. Diesem Aufruf folgten offenbar viele Menschen, Medien berichteten über 13 Prozent ungültiger Stimmen. Zahlreiche davon seien mit Botschaften gegen Einwanderung oder Slogans wie "keine Demokratie" beschriftet worden. Die Wahlbeteiligung lag demnach in zahlreichen Wahllokalen unter 40 Prozent. Umfragen zufolge fühlten sich 49 Prozent der Wähler weder von Connolly noch von Humphreys repräsentiert.

Prominente Absagen und Rückzieher

Der Wahlkampf war vor allem von prominenten Rückziehern und Absagen geprägt. Der ehemalige Dubliner Fußballtrainer Jim Gavin, kurz als Favorit gehandelt, zog sich Anfang Oktober nach einem "persönlichen Fehltritt" im Zusammenhang mit einer Immobilienaffäre überraschend zurück. Mehrere weltbekannte Iren – darunter Riverdance-Legende Michael Flatley, Musiker Bob Geldof und der umstrittene Kampfsportler Conor McGregor – wurden zeitweise als Kandidaten gehandelt, zu einer offiziellen Kandidatur kam es dann aber nicht.