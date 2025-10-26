t-online - Nachrichten für Deutschland
26 Verletzte bei Drohnenangriff auf Kiew gemeldet

Krieg in der Ukraine
Von dpa
26.10.2025 - 03:48 UhrLesedauer: 1 Min.
Immer wieder wird die ukrainische Hauptstadt Ziel russischer Drohnenangriffe. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)
Erneut greift das russische Militär die ukrainische Hauptstadt an. Die Luftabwehr ist aktiv, kann Schäden und Opfer aber nicht verhindern.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht mindestens 26 Menschen verletzt worden, darunter sechs Kinder. Die ukrainische Luftabwehr sei im Einsatz gewesen, teilte die Militärverwaltung von Kiew bei Telegram mit. Herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen hätten in mehreren Stadtbezirken Wohnhäuser beschädigt. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete bei Telegram über die Angriffe.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen Russlands Angriffskrieg. Immer wieder werden ukrainische Städte mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern attackiert.

