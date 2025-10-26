3 Tote und 29 Verletzte bei Drohnenangriff auf Kiew gemeldet

Absoluter Klassiker läuft heute im TV

Von dpa Aktualisiert am 26.10.2025 - 08:13 Uhr

Immer wieder wird die ukrainische Hauptstadt Ziel russischer Drohnenangriffe. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)

Erneut greift das russische Militär die ukrainische Hauptstadt an. Die Luftabwehr ist aktiv, kann Schäden und Opfer aber nicht verhindern.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht mindestens 3 Menschen getötet und 26 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch sieben Kinder, teilte der Katastrophenschutz bei Telegram mit.

Die ukrainische Luftabwehr war zwar nach Angaben der Militärverwaltung von Kiew im Einsatz, konnte aber nicht alle Schäden verhindern. Herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen hätten in mehreren Stadtbezirken Wohnhäuser beschädigt. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete bei Telegram über die Angriffe.