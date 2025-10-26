Wer jetzt besser nicht tankt

Asien-Reise Trump bringt Treffen mit Xi in den USA ins Spiel

Von dpa Aktualisiert am 26.10.2025 - 11:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Trump ist derzeit in Asien unterwegs. (Quelle: Vincent Thian/AP POOL/AP/dpa/dpa-bilder)

Dass Donald Trump im nächsten Jahr nach China reisen will, um Xi Jinping zu besuchen, ist schon länger bekannt. Jetzt bringt er ein Treffen in den USA ins Spiel.

US-Präsident Donald Trump hat ohne konkretere Angaben einen USA-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping ins Spiel gebracht. Der Republikaner sprach am Rande eines Gipfels in Malaysia zunächst von seinem geplanten Treffen mit Xi am Donnerstag in Südkorea. "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen", sagte er zum laufenden Handelskonflikt.

Trump erwähnte dann seine bereits bekannt gemachten Pläne für einen Besuch in China Anfang nächsten Jahres und ergänzte dann ohne den Namen Xi noch einmal zu nennen ein mögliches Treffen in den USA. Als Orte nannte der US-Präsident Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach - das ist Trumps Golfanwesen in Florida. Nähere Informationen, ob es bereits konkrete Pläne für ein solches Treffen gibt oder ob es sich um einen nicht abgesprochenen Vorstoß handelt, nannte Trump ebenso wenig wie einen möglichen Zeitpunkt. Die Deutsche Presse-Agentur fragte beim chinesischen Außenministerium nach einer Stellungnahme.